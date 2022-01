Desítka nejbohatších lidí na světě přišla během ledna dohromady téměř o 160 miliard dolarů, tedy v přepočtu zhruba o tři biliony korun. Může za to pokles na akciových trzích. Jedinou výjimkou z první desítky je proslulý věštec z Omahy a filantrop, jednadevadesátiletý Warren Buffett. Hodnota jeho majetku totiž naopak vzrostla, ukazuje žebříček miliardářů agentury Bloomberg.

Jmění slavného investora a šéfa holdingu Berkshire Hathaway stouplo zhruba o 2,6 miliardy na 112 miliard dolarů, tedy na 2,5 bilionu korun. Akcie jeho společnosti v lednu přidaly asi dvě procenta.

Ostatní miliardáři z první desítky prožívají mnohem složitější leden. Jejich akcie se propadají a společně s nimi i hodnota jejich jmění. Elon Musk, šéf automobilky Tesla a nejbohatší člověk na světě, přišel kvůli poklesu na trzích asi o 33 miliard dolarů a hodnota jeho jmění se tak „smrskla“ na 237 miliard dolarů. Důvodem je propad akcií jeho Tesly, které v lednu ztratily asi 23 procent.

Podobně je na tom i zakladatel internetového obchodu Amazon Jeff Bezos. Ani jeho výpisy z účtu asi moc nepotěší. Akcie Amazonu klesly o 18 procent. Jeho jmění se tak zmenšilo o 27 miliard na 165 miliard dolarů.

A „chudli“ i další boháči z první desítky, tedy třeba nejbohatší Evropan a majitel luxusního impéria LVMH Bernard Arnault, spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates nebo třeba zakladatel společnosti Meta, dříve Facebook, Mark Zuckerberg. Ti všichni přišli v průměru o více než 18 miliard dolarů.

Jak uvádí server Business Insider, mnozí investoři považují Buffettovu společnost Hathaway za bezpečné útočiště, kam mohou „uložit“ své peníze. Má totiž podíly v různých relativně stabilních podnicích, jako jsou třeba Coca-Cola, Kraft Heinz, American Express, Bank of America.

A co je tajemství Buffettova úspěchu? O tom se rozmluvil několikrát na pravidelném výročním zasedání jeho holdingu Berkshire Hathaway, kdy odpovídal na otázky akcionářů.

Investorům radí, aby se dívali do budoucna. Když Buffett koupí akcie, tak to není na krátkou dobu, ale právě na delší. „Je jedna schopnost, kterou byste měli mít, pokud chcete investovat jako Warren Buffett. A tou je trpělivost,“ řekl k tomu pro server CNBC Robert Johnson, jeden z akcionářů Berkshire Hathaway a profesor ekonomie na Creightonově univerzitě v Omaze v Nebrasce, tedy v Buffettově rodišti.

Sám Buffett pak vyzývá investory, aby se soustředili na to, jakou budoucnost má firma, jejíž akcie si chtějí koupit. Přirovnává to ke koupi zemědělské farmy. Podle něj není důležité, jaký je třeba aktuální výnos a zda bude letos o trochu lepší či horší než loni. „Musíte se podívat na to, co bude farma časem produkovat,“ radí.

Buffett na loňském výročním zasedání zdůraznil, že odhalit a předpovědět, které firmě se v budoucnu bude dařit, je však velmi těžké. Tehdy vyzdvihl seznam 20 největších světových firem podle tržní kapitalizace. Byly na něm firmy jako Apple, Aramco, Amazon, Tesla nebo LVMH či jeho Berkshire Hathaway. Zdůraznil, že do první šestky se dostalo pět společností z USA. Nové investory pak vyzval, aby zkusili odhadnout, které z firem budou na stejném seznamu za 30 let. „Co si myslíte? Zkuste se zamyslet,“ řekl. Aby ukázal, jak je těžké na podobnou otázku odpovědět, promítl navíc seznam 20 největších firem podle tržní kapitalizace z roku 1989. Ten vypadá úplně jinak. Většinu v něm tvořily podniky z Japonska, amerických firem je jen šest, třeba Exxon, IBM nebo General Electric. Na seznamu z roku 2021 všechny chybí.

A pro investory má i další rady. „Nikdy neinvestujte do něčeho, čemu nerozumíte,“ uvedl dříve. Neznamená to však, že každý investor musí být odborník na každou společnost. Investoři by podle Buffetta měli mít schopnost „správně ohodnotit vybrané podniky“, napsal v roce 1996 v dopise akcionářům.

Jak uvádí server CNBC, Buffett věří, že dalším klíčem k úspěchu je vzdělání a neustálý hlad po vědomostech a informacích. Když mu bylo jen deset let, tak přečetl všechny knihy o investování, které byly k dispozici ve veřejné knihovně v jeho rodné Omaze. A mnohé z nich přečetl dokonce dvakrát.

A stejně Buffett postupuje i nyní. „Byl jsem v jeho kanceláři před několika lety. Jeho stůl byl plný knih o různých tématech,“ řekl k tomu profesor Johnson.

