Milý Petře, oslovuju Tě křestním jménem, i když jsme se ještě nesetkali. Tady v Bruselu si všichni tykáme. Říkám to proto, že sice vím, že jsi o Evropské unii napsal několik knih, ale jinak je Tvoje přímá zkušenost s jejím fungováním minimální. Dnes, až přijedeš do Bruselu na svůj první summit, tedy poznáš zblízka, jak to chodí. Tykej všem.

My dva se spolu můžeme bavit německy – slyšela jsem, že je Ti ten jazyk výrazně bližší než angličtina.

Začetla jsem se do několika věcí, které jsi napsal. A musím říct, že – jak by řekl jeden z Tvých předchůdců v úřadu českého premiéra – často jsem si do těch knih tužkou dělala nesouhlasné vlnovky (mimochodem, už Václav dostal od Putina vyznamenání?). Upřímně, překvapil jsi mě. A to hlavně proto, že znám program Tvé koalice Spolu, s kterým jsi v říjnu vyhrál v Česku volby. „Členství v EU nemá alternativu. Je pro nás jedinečnou příležitostí,“ stojí v programu. Ale v knize Rozum a odvaha jsem si od Tebe přečetla: „Brusel hraje proti Evropě, dokonce i proti Evropské unii. Zatím to ještě vypadá jen na přátelský zápas, ale začíná jít do tuhého. Podoba Evropy se nám mění před očima, hrajeme o existenci.“

Petře, chápu, že když je politik v opozici, tvrdí leccos. Proto to přejdu. Jak by řekl Sofokles, opravdový charakter člověka se pozná až tehdy, když se dostane k moci. Ty teď moc máš.

