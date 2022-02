Vypadá jako menší lednička. Jenže místo aby vzduch chladila, dokáže z něj vyždímat vodu. MAGDA je zařízení, které vyvinul tým mladých českých vědců Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) patřícího pod pražské ČVUT.

MAGDA funguje na principu sorpce s následnou kondenzací. Právě díky kondenzaci dokáže vodu získat i ze suchého pouštního vzduchu. „Vzduch je na poušti tak suchý, že ani sklenice vychlazeného piva by se neorosila. Proto zařízení využívá speciální materiál, který dovede na svém povrchu postupně akumulovat vzdušnou vlhkost. Je možné navlhčit extrémně suchý pouštní vzduch, ze kterého je už pak snadné ochlazením a kondenzací získat vodu,“ vysvětluje Nikola Pokorný, výzkumník UCEEB.

MAGDA, jejíž název vychází ze zkratky pro Mobile Autonomous Water Generator from Desert Air, je vhodná právě na místa, kde je suchý vzduch, a tedy většinou i nedostatek pitné vody. Za hodinu totiž dokáže v pouštním prostředí získat 0,6 až 1,5 litru vody, záleží na aktuální teplotě a vlhkosti vzduchu. A co víc, voda z ní je zcela pitná. V těch nejsušších a nejteplejších oblastech zařízení vyrobí deset litrů vody za den, což by napojilo čtyři až pět lidí.

Pohon zajišťují solární panely

Na poušti jen těžko člověk narazí na elektrické vedení, proto se konstruktéři museli vypořádat i s otázkou, na jaký pohon vlastně bude MAGDA fungovat. Koncipovali ji jako autonomní zařízení – energii na svůj provoz si dokáže vyrobit sama.

„Počítáme s tím, že zdrojem elektrické energie bude rozkládací fotovoltaické pole o ploše 35 metrů čtverečních. MAGDA se skládá ze dvou boxů, jeden produkuje pitnou vodu, druhý box s bateriemi dodává elektrickou energii. Nicméně od začátku se myslelo na to, aby bylo možné provozovat zařízení i ze sítě. Je tedy možné samotný box na produkci vody napojit na dieselový agregát či na elektrickou síť,“ dodává Pokorný.

Inovace v získávání vody ze vzduchu MAGDA se skládá ze dvou boxů, má celkový rozměr 1 × 1 × 1,4 m a fotovoltaické pole o ploše 35 m2. Zařízení je navrženo tak, aby dosáhlo průměrné produkce vody 10 l/den. Jeden box je určen pro produkci pitné vody, druhý zajišťuje elektrickou energii pro pohon celého zařízení. Jejím předchůdcem je zařízení S.A.W.E.R., které také vyrábí vodu ze vzduchu s využitím solární energie a rovněž je dílem vědců z UCEEB ČVUT. Zkratka pochází ze Solar‑Air‑Water‑Energy‑Resources. Na rozdíl od MAGDA tohle zařízení není mobilní a vyrábí destilovanou vodu, kterou je potřeba dále upravovat, aby byla pitná nebo se dala použít na zalévání. Kromě technologie S.A.W.E.R. a MAGDA má centrum UCEEB patentovaný další prototyp zařízení s názvem Polní lahev. Tato lahev získává vodu z pouštního vzduchu. Dá se nosit přímo na těle uživatele. Polní lahev vyrobí až 2,5 litru vody denně, v závislosti na klimatických podmínkách. Nyní vědci z UCEEB pracují na dalším vývoji této lahve.

Jinými slovy, MAGDA je energeticky soběstačná a dokáže fungovat pouze na energii ze slunce. Ale pokud to bude možné, napojí se na trvalý zdroj elektrické energie. Třeba když se bude používat v blízkosti vesnice, kde elektřina je. Při napájení ze sítě vyprodukuje za den více vody.

Češi si nechali zařízení MAGDA patentovat

Zařízení je už nyní chráněno jedním patentem a druhý patent chrání obdobný princip získávání vody s potenciálem pro daleko menší provedení, které ale dokáže vyprodukovat stejně vody jako MAGDA. Už nyní tvůrci pracují na rozšíření obou patentů do zahraničí.

Tým vývojářů teď uvažuje nad tím, že by zařízení MAGDA nabídl i do komerční sféry. Autonomní verze zařízení by měla stát kolem 800 tisíc korun, cena verze pro provoz ze sítě by mohla být třetinová.

Spíše než do Česka, kde není problém s pitnou vodou, je ale zařízení určeno pro pouštní oblasti jako záložní mobilní zdroj během přírodních katastrof nebo ozbrojených konfliktů. Může také pomoci na humanitárních misích nebo i soukromým firmám, které potřebují působit v místech, kde je vody nedostatek.

„Rádi bychom prodali licenci či získali partnery pro sériovou výrobu. Zatím máme potvrzený zájem o koupi licence od jedné velké české firmy a od dalších zájemců,“ prozrazuje Pokorný, ale konkrétnější být před finálním podpisem nechce. O tom, kdo licenci na zařízení MAGDA získá, se bude rozhodovat totiž už letos.

Hlavní tým, který na zařízení pracoval, tvoří mladí vědci kolem třiceti let, zaměstnanci ČVUT v Praze. Vědci z technické univerzity však zdaleka nejsou první na světě, koho napadlo získávat vodu ze vzduchu. Různých zařízení, která to umí, už vzniklo více.

Například rakouský průmyslový designér vytvořil lahev na kolo, která umí během jízdy vodu ze vzduchu vytáhnout a cyklista ji má rovnou připravenou k napití.

S atmosférickou vodou získanou ze vzduchu pracuje například i izraelský podnik Watergen. Jak ale Pokorný říká, aby tato zařízení mohla pracovat, potřebují vysokou vlhkost vzduchu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost vody a vodárenství.