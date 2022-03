Na okraji brněnské městské části Líšeň, kde končí silnice i tramvajová linka, stojí budova z dálky připomínající opuštěný brownfield. Uvnitř ale mají napilno. Ve Slévárně Heunisch vznikají odlitky, bez kterých by se neobešly traktory téměř nikde ve světě. A i když výrobky z Brna míří do těch nejmodernějších strojů, to, že slévárenství patří k nejstarším průmyslovým oborům, je v podniku znát.

Desítky metrů vysoké budovy mají zatmavená okna a přítmí uvnitř ještě o něco víc zvýrazňuje roztavené železo, které teče kanálem z kuplovny. Denně ho takhle proudí asi 120 tun. Slévárna se specializuje na odlitky z šedé litiny, ročně jich podnik vyrobí přibližně 22 až 24 tisíc tun. „Soustředíme se na komplikované odlitky zejména pro zemědělskou a stavební techniku. Typické jsou hlavy válců, bloky motorů, rozvodovky a převodovky. Váží od 50 do 350 kilogramů,“ říká Ondřej Bouška, jenž je ve společnosti zodpovědný za výrobu.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.