V čínské finanční metropoli Šanghaj začala v pondělí několikadenní uzávěra, kterou město s 26 miliony obyvatel vyhlásilo kvůli šíření nemoci covid-19. V neděli Šanghaj podle agentury Reuters zaznamenala 3500 případů nákazy koronavirem, což je dosavadní rekord. Úřady nařídily plošné testování obyvatelstva a pozastavení práce ve firmách i v továrnách s výjimkou těch, které zajišťují nezbytné služby a dodávají potraviny. V uzavřených částech města nejezdí veřejná doprava a omezen je také automobilový provoz.

Lockdown Šanghaje je rozdělen do dvou fází. První uzavírka od pondělka až do 1. dubna se podle Reuters týká oblasti východně od řeky Chuang-pchu, která městem protéká. Do této oblasti patří i moderní finanční čtvrť Pchu-tung. Druhá část finanční metropole Číny, včetně centra města, bude uzavřena ve dnech 1. až 5. dubna.

Šanghajský úřad veřejné bezpečnosti oznámil, že od pondělka nejsou průjezdné mosty a tunely vedoucí přes řeku. Ve východní části Šanghaje byly zavedeny dálniční kontroly, u nichž lidé opouštějící město musí ukázat, že mají negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin. Obdobné opatření čeká západní část města od pátku.

Agentura AP uvedla, že obyvatelé Šanghaje v neděli v mnoha supermarketech vykoupili potraviny, nápoje a potřeby do domácnosti.

Čína s 1,4 miliardy obyvatel v neděli zaregistrovala 5134 případů covidu-19 u lidí, kteří nemají příznaky nemoci, a 1219 případů u lidí s příznaky, napsala agentura Reuters. Většina asymptomatických případů připadá právě na Šanghaj.

Ve srovnání s mnoha regiony světa to sice nejsou vysoké počty, Čína ale prosazuje politiku usilující o úplné zastavení šíření nákazy, která se právě z této nejlidnatější země planety v roce 2020 rozšířila do světa.