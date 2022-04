Svět obletěly záběry spáleného armádního náklaďáku s pračkami na korbě. I takové věci kradou ruští vojáci na Ukrajině s tím, že si svou kořist pošlou domů. Rodinám posílají také ženské oblečení, elektroniku či klimatizaci. „Odhalené případy rabování ukazují, že má ruská armáda systémový problém,“ řekl HN ruský investigativní novinář Dmitrij Treščanin. Podle něj ale tyto případy brzy ustanou. A to kvůli předpokládaným těžkým bojům na Donbase.

Jak ruští vojáci posílají rodinám nakradené věci, dokazuje záznam ze zásilkové služby SDEK v běloruském Mozyru. Na něm je vidět, jak na pobočku nejdříve vstoupí čtyři vojáci – dle oblečení nejspíše výsadkáři nebo námořní pěchota – a následně jejich kolegové přinášejí desítky balíků, až se v místnosti nedá téměř pohybovat. Na záběrech je vidět, co chtějí poslat do vlasti – lahve s alkoholem, elektrická koloběžka, ale třeba i autobaterie. Všechny balíky putují do Ruska.

