Kdo si chtěl dodnes vyměnit starý kotel za moderní, musel i s dotací od státu zaplatit ze svého desítky tisíc korun. Což od koupě ekologičtějšího vytápění lidi odrazovalo. Kvůli energetické krizi teď stát upravuje podmínky kotlíkových dotací, aby je mohly využít i domácnosti s podprůměrnými příjmy. Zájemci nově dostanou příspěvek, který pokryje až 95 procent ceny za nové vytápění. Připravené jsou na to miliardy korun. Opozice chce do podpory zahrnout i kotle na dřevo.

Dotace na nový kotel či tepelné čerpadlo se vypočítávají následovně: vezme se celkový čistý měsíční příjem domácnosti a rozpočítá se na počet jejích členů, včetně dětí do 26 let. Na jednu osobu pak musí být příjem do 14 224 korun.

Maximálně však mohou získat 130 tisíc korun u kotle na biomasu a 180 tisíc korun u tepelného čerpadla, v jejich případě už to nemusí pokrýt drtivou většinu jejich ceny. Výdaje se proplatí i zpětně, když se výměna provedla letos po 1. lednu. Žádat mohou lidé, kteří splňují podmínku související s příjmem a současně už požádali stát o pomoc s platbou za energie – a to v podobě příspěvku na bydlení.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.