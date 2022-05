Díky jedné aplikaci mohou obyvatelé izraelského Tel Avivu zapsat dítě do školy, najít nejbližší park pro pejskaře nebo zjistit, kde se bude v jejich čtvrti opravovat silnice. „Naprostou většinu úředních záležitostí můžete vyřešit na dálku. Kromě toho je v aplikaci spousta praktických tipů, které jsou na míru pro konkrétního uživatele,“ říká Michal Michaeliová, ředitelka oddělení mezinárodního ekonomického rozvoje městské firmy Tel Aviv Global, jež je součástí radnice.

HN: Od roku 2014 se u vás používá aplikace DigiTel, která významným způsobem zlepšila komunikaci obyvatel města s radnicí. Co vše nabízí?

Naši digitální aplikaci DigiTel má zhruba 90 procent stálých obyvatel Tel Avivu. Díky ní můžete komunikovat nejen s našimi úředníky z nejrůznějších odborů na radnici, ale také s lidmi z vašeho sousedství. Nastavíte si ji podle toho, co vás zajímá a kde bydlíte. Například v mojí aplikaci mi chodí upozornění, kde budou opravy silnic poblíž mého domova nebo kdy tu bude koncertovat moje oblíbená kapela.

HN: Jak jste přesvědčili místní, aby se přizpůsobili digitalizaci?

Jsme velmi mladé město, třetina našich obyvatel je ve věku 18 až 35 let, takže pro ně nebyl problém s digitalizací. Naopak každou takovou změnu vítají, protože rádi zkouší technologické novinky. Navíc inovace a digitalizace jsou témata, o kterých se v Izraeli velmi často diskutuje. Zabývají se tím tisíce firem nejen v Tel Avivu, ale i v ostatních městech. Přímo u nás v Tel Avivu sídlí mnoho start‑upů, jež přichází s novými nápady na zlepšení životního prostředí, dopravy ve městě nebo bezpečnosti v ulicích.

HN: Aplikace Digi‑Tuf je pro rodiny s dětmi. Čím se liší od ostatních produktů?

Pomáhá rodičům zorientovat se v široké nabídce služeb. Nejvíc o ni mají zájem rodiče malých dětí, kteří řeší spoustu problémů – potřebují se poradit, co dělat v konkrétních situacích, které jsou pro ně nové. V aplikaci se jim zobrazí adresy komunitních center, kde se potkávají rodiče a děti, a průběžně jim chodí informace o akcích pro rodiny. Spousta aktivit je zdarma či za symbolický poplatek.

HN: Zaujalo mě, že digitální kartu mají také domácí mazlíčci. Hádám, že ji ale obsluhuje majitel zvířete?

Karta má sice jméno toho konkrétního mazlíčka, ale v reálu je samozřejmě pro majitele. Tuhle aplikaci jsme zavedli hlavně kvůli tomu, abychom měli přehled o počtu domácích zvířat, protože u nás ve městě je jich opravdu hodně. Aplikace majitelům připomíná, kdy mají zajít na očkování, ale dostávají i spoustu dalších tipů. Například se dozvíte, který obchod ve vašem okolí má zrovna slevy na krmivo nebo kde je nejbližší park pro pejskaře.

Michal Michaeli Vystudovala katedru Business Administration na Hebrew University v Jeruzalémě. Od roku 2019 je ředitelkou oddělení mezinárodního ekonomického rozvoje Tel Aviv Global, jež se zaměřuje na podporu města jako globálního centra inovací. Předtím pracovala v investiční skupině Eva Ventures, věnující se start‑upům. Michaeli je také mentorkou akceleračních programů v Izraeli.

HN: Pokud je u vás tolik aktivit „digital only“, jak se k nim dostanou lidé, kteří s internetem neumí anebo si ho nemohou dovolit?

Po celém městě fungují komunitní centra, kde jsou odborníci, kteří vás s internetem naučí. Pomohou vám také nastavit aplikaci DigiTel, která je samozřejmě zdarma. Hodně se nám osvědčila spolupráce s dobrovolníky, kteří se hlásí přes aplikaci Tribu. Napíšou, že mají čas třeba každé úterý odpoledne, a vyberou si, zda budou pomáhat seniorům anebo bezdomovcům. Během pandemie byli dobrovolníci velmi důležitou spojkou pro seniory. Pomáhali jim s nákupy, informovali je o výhodách očkování a také je učili pracovat s počítačem. Mnozí senioři právě díky tomu zjistili, že mohou spoustu záležitostí vyřešit na dálku a nemusí kvůli tomu na úřad.

HN: Podle čeho vybíráte firmy, které inzerují v městské aplikaci?

Na radnici máme oddělení pro digitalizaci, kde se kolegové zabývají výběrem firem a kontrolou kvality jejich služeb. Pokud vyhodnotí, že je nabídka zajímavá, pak se může firma prezentovat v naší aplikaci zdarma. Pro řadu lokálních výrobců nebo majitelů podniků je to velmi výhodná forma cílené inzerce, protože aplikaci používají tisíce obyvatel Tel Avivu. V době pandemie právě tahle aplikace pomohla lokálním firmám, aby se udržely nad vodou.

HN: Mluvily jsme o sérii výhod pro obyvatele města, ale pro úředníky může digitalizace fungovat jako strašák, protože se bojí, že přijdou o místo…

Naprosto klíčová je osvěta, aby naši zaměstnanci věděli, v čem je modernizace přínosná, a nebrali ji jako nutné zlo. Na radnici jsme měli dvoupatrové servisní centrum, kam lidé chodili, když šli zaplatit daně nebo zapsat dítě do školy. Veškeré tyto záležitosti už lze vyřešit online. Někteří pracovníci v servisním centru pracovali na poloviční úvazek jako brigádníci, ti si pak našli jinou práci. Naše zaměstnance jsme převedli do jiného oddělení, protože digitalizace znamená, že některé pozice sice končí, ale jiné naopak začínají.

HN: Po celém Tel Avivu funguje spousta inovativních řešení, ovšem velkým problémem je kvalita životního prostředí. Jaké projekty máte v této oblasti?

Snažíme se, aby tu bylo co nejvíc zeleně. Do roku 2030 chceme po celém městě vysadit 100 tisíc stromů na veřejných prostranstvích. Kromě toho poskytujeme zdarma stromy majitelům domů, kteří mají zájem zapojit se do naší kampaně. Naši experti jim poradí, který strom je vhodný pro konkrétní lokalitu a jak se o něj starat. Po celém městě přibývá komunitních zahrad. V každé čtvrti je odborník, který místním vysvětluje výhody těchto zahrad, co tam mohou pěstovat anebo jak využívat některý z 220 kompostů, které jsou v Tel Avivu.

HN: Důležitou součástí infrastruktury je doprava po městě. Máte i v tomto směru nějaký osvědčený tip?

Podobně jako v každém velkém městě i u nás je velký problém s nedostatkem parkovacích míst. Parkování pro rezidenty je barevně odlišené od míst pro ostatní. Donedávna bylo označení pouze v hebrejštině, což způsobovalo řadu problémů hlavně pro turisty, kteří nevěděli, kde mohou zaparkovat. Nyní už to zjistí velmi snadno, protože jsou všude QR kódy v angličtině. Snažíme se maximálně podporovat ekologicky šetrnou dopravu, takže máme velmi hustou síť sdílených elektrokol a také nabíjecí stanice pro elektromobily.

HN: Mohou obyvatelé Tel Avivu nějak ovlivnit, co se děje v jejich sousedství?

Každá čtvrť má určitou část rozpočtu vyčleněnou na inovace. Místní navrhují, co by chtěli změnit, a pak hlasují, který návrh jim přijde nejlepší. Například v mojí čtvrti jsme se rozhodli, že chceme víc laviček, kde bude wi‑fi a elektrické zásuvky, abyste si mohli dobít telefon, a více osvětlení v ulicích.

HN: Zmínila jste startupové firmy ve městě. Jak s nimi radnice spolupracuje?

Máme web Cityzone, což je inovativní laboratoř, kde jsou vypsaná naše prioritní témata, například bezpečnost v ulicích nebo zlepšení dopravní situace ve městě. Zástupci start‑upů se mohou hlásit průběžně během celého roku a navrhovat nejrůznější projekty. Jednou za dva měsíce vybereme ty nejzajímavější a naši experti se přímo zapojí do vývoje a designu konkrétní aplikace. Pak ji několik měsíců firma testuje, a když se osvědčí, radnice s ní uzavře placenou spolupráci.

HN: Tel Aviv je inspirací pro řadu dalších měst. Kdo inspiruje vás?

Pro nás byl naprosto klíčový rok 2014, kdy jsme byli na mezinárodním kongresu v Barceloně. Odbornou porotu nejvíc zaujala právě naše aplikace DigiTel a díky tomu jsme získali ocenění World Smart Cities Award. Od té doby jsme průběžně v kontaktu se zástupci ostatních měst po celém světě, kteří se systematicky věnují digitalizaci. Společně sdílíme zkušenosti a příklady z praxe z Londýna, Vídně nebo Amsterdamu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Chytré město.