První generace čínských motoristů díky sedanu Volkswagen Santana poznala, co je to vlastně auto. Německý koncern vstoupil se svými vozy na čínský trh v první polovině 80. let minulého století. Investicemi do společných podniků významně přispěl k rozvoji autoprůmyslu a individuálního motorismu v Číně. Od té doby byl také skoro každý rok tamním nejúspěšnějším prodejcem, uvádí časopis Caixin Global. Ačkoliv zatím zůstává v Číně lídrem, končí jeho dominance. Na paty mu totiž stále více šlapou lokální konkurenti nabízející auta se špičkovou výbavou za menší peníze. Z těch zahraničních hlavně Toyota, Honda či Tesla.

Prodej vozů jednotlivých značek skupiny VW, včetně Škody Auto, loni v Číně spadl už druhý rok po sobě, tentokrát o 14 procent na 3,3 milionu. Ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 to představuje ztrátu zhruba 1,1 milionu nových osobních vozů.

V případě hlavní značky – Volkswagen – jde o nejhlubší pokles mezi 10 nejprodávanějšími brandy na čínském trhu, ačkoliv je stále v jejich čele. Škoda Auto se v tamním prodejním žebříčku nachází dokonce až v páté desítce s tržním podílem kolem 0,3 procenta.

