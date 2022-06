Umožnit rodičům ve firmě více sdílet jejich zkušenosti se zvládáním kariéry a péče o děti. Dát větší prostor lidem, kteří by si v rámci EY chtěli zkusit jinou náplň práce. Anebo zajistit, aby se lidé cítili ve firmě dobře a neměli důvod se poohlížet po jiném zaměstnavateli. To jsou cíle, které si ohledně práce se svými lidmi poradenská společnost EY v čele s Martinou Kneiflovou vytyčila.

Proč spojit začátek kariéry s vaší firmou?

Je to jedinečná šance skočit rovnýma nohama do světa byznysu a hodně rychle se do hloubky naučit řadu odborných věcí. Dostanete se mezi nejlepší úplně na začátku. A zároveň získáte první pracovní zkušenost ve firmě, která má přátelskou firemní kulturu.

Co když chci při studiu zkrácený úvazek?

Počty studentů na zkrácený úvazek u nás stále rostou. Mám radost, že ani práce na omezený počet hodin týdně není u nás překážkou růstu. Máme kolegy, kteří nastupovali jako studenti na asistentskou pozici, a ještě než školu skončili, získali seniorní post. To samé platí pro ženy, ale v poslední době i pro mnoho mužů, kteří si zkracují úvazek, aby lépe zvládli péči o děti. Nikdo nezpomaluje jejich růst jen proto, že jsou mámy či tátové.

Vždy vám někdo nabídne víc. My chceme, aby to, co nabízíme navíc k penězům, převážilo.

Rodiče dostali v posledních letech pořádně naloženo. Jak se o ně starat?

Rodiče hodně oceňují flexibilitu a zkrácené úvazky. Dříve bylo nemyslitelné, aby měl kratší pracovní dobu muž, dnes je to úplně běžná věc a mnoho kolegů toho využívá. Pro rodiče, a nejen pro ně, jsme také během lockdownů pořádali on‑line mindfulness setkání, kde se dozvěděli, jak situaci přežít a nezbláznit se. Zároveň jsme chtěli, aby kolegové viděli, že i ostatní řeší podobné strasti. Nyní chystáme nový program, ve kterém rodičům umožníme více se potkávat a sdílet zkušenosti třeba i s návratem zpět do práce. Některé maminky mohou mít pochybnosti, jak se jim podaří opět najet na plný výkon, ostatní rodiče jim budou moci ukázat, jak jim v tom mohou zkušenosti získané během rodičovské pomoci. U kolegů, kteří se vrací z rodičovských dovolených, často vidím posun v podobě velkého nadhledu a obrovské efektivity, kterou se museli naučit, aby vše zvládli.

Občas by člověk rád změnil náplň své práce a nezbývá mu než svého zaměstnavatele opustit. Jaké možnosti přestupu v rámci firmy nabízíte v EY?

Dříve se tohle u nás řešilo ojediněle. Byli jsme samozřejmě smutní, když se někdo rozhodl odejít, ale většinou jsme ho nechali jít. Nyní bychom rádi těmto lidem nabídli realizaci v jiné části firmy. Změna souvisí i s tím, že podle našich zkušeností nechce setrvávat mladá generace dlouho na jednom místě, ale touží vyzkoušet různé věci. A my chceme, aby měli možnost je vyzkoušet v EY. Nedávno jsme třeba takto vyšli vstříc kolegyni, mzdové účetní, která se rozhodla, že by si chtěla zkusit poradenství v IT, které vystudovala. Domluvili jsme tedy přestup do oddělení technologického consultingu a krásně to funguje. Nechceme nechat lidi jen tak odcházet.

Současná ekonomická situace přináší tlak na zvyšování platů a benefitů. Jak to řešíte u vás?

Říkám kolegům, že náš zásadní úkol je zajistit, aby lidé u nás rádi pracovali. Když se pak rozhodují, zda s námi zůstanou, řeší také to, jak se tady cítí, a nejen jestli jim někdo nabídne víc peněz. Protože vždy jim někdo nabídne víc. My chceme, aby to, co nabízíme navíc k penězům, převážilo.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší zaměstnavatelé.