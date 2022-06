Ačkoli by se to mohlo vzhledem k venkovním teplotám posledních dnů zdát poněkud pošetilé, německá vláda se začala připravovat na hodně studenou zimu. Vicekancléř a ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck oznámil plán, který má zajistit dostatek energie i při snížení či zastavení dodávek ruského plynu do Německa. Rusko je začalo dramaticky snižovat už minulý týden, když se kancléř Olaf Scholz vydal s kolegy z Francie, Itálie a Rumunska do Kyjeva, aby Ukrajině otevřel cestu ke statusu kandidáta na členství v EU.

Příští topná sezona by měla trápit všechny evropské politiky, protože Kreml nepochybně využije veškerý vyděračský potenciál, který mu ropa a plyn nabízejí. Vzhledem k tomu, jaké změny se v evropské energetice čekají, to bude zřejmě naposled, kdy bude mít režim Vladimira Putina takovou příležitost. Není možné snížit závislost na ruském plynu, který tvoří přes čtyřicet procent evropské spotřeby, přes noc. Ale už příští rok by mohl být v tomto smyslu lepší. Díky dodávkám zkapalněného plynu LNG z jiných světových regionů.

Letošní zima bude ovšem ekonomický a sociální problém v celé Evropě.

