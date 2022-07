Ambiciózní projekt Vysoké školy báňské o výzkumu v podzemí skončil nečekaně brzy. Ostravská vysoká škola plánovala v jámě Staříč u Frýdku-Místku, která patří k bývalému černouhelnému dolu Paskov, spolu s dalšími českými univerzitami, Akademií věd nebo s firmami, vybudovat podzemní laboratoře pro vědu a výzkum, takzvaný Underground Lab. Tvůrci projektu za dvě miliardy korun ale hráli o čas. V dole Staříč se přestalo těžit uhlí v roce 2017 a už loni se měl začít zasypávat. Proto chtěli požádat vládu o další odložení likvidace, to se jim ale nepovedlo.

„Jednalo se o to, aby stát podržel šachtu do příštího září, kdy by projekt měl získat peníze z Fondu spravedlivé transformace. Udržení dolu ale nepodpořila ministerstva financí a průmyslu a obchodu,“ vysvětluje Vladimír Slivka, bývalý děkan Hornicko-geologické fakulty VŠB, který za projektem stojí. Zmíněné udržování šachty by znamenalo, že by státní podnik Diamo, jenž má likvidaci dolu na starosti, musel jámu dál odvětrávat, čerpat z ní vodu a odvádět důlní plyny.

