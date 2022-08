Firmy nemají dost zaměstnanců. Přitom je v Česku velký rezervoár pracovní síly – jsou to ženy, jejichž zaměstnanost je tu v porovnání s řadou jiných zemí nízká. Česko je přesto opatrné k různým návrhům Evropské komise, které mají snížit rozdíl v platech mužů a žen. Podle nové šéfky Zastoupení Evropské komise v Česku Moniky Ladmanové je ale snížení nerovnosti cestou, jak do práce přilákat víc žen. „Byznys často bývá první – a politická reprezentace se toho pak chytne,“ říká Ladmanová v rozhovoru pro HN. Tvrdí taky, že snaha části českých poslanců stanovit v ústavě, že manželství je pouze svazkem muže a ženy, je „krokem zpátky“.

HN: Myslíte si, že dnešní jednota EU vůči Rusku vydrží? V době obří inflace může sílit to, co říká maďarský premiér Orbán, tedy že to není naše válka.

Jednota vydrží, protože si každý uvědomuje, že když jednáme společně, jsme silnější. Je zřejmé, že komfort plně zajištěného míru dnem ruské agrese skončil. Spolu to vybojujeme snáze, než když bude každý sám za sebe. EU je jednotná nejen proto, že je to hezká idea, ale i z toho důvodu, že se to všem vyplatí.

