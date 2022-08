Již tento čtvrtek se k projednání měnové politiky sejde bankovní rada ČNB. Debata nového guvernéra a zbytku bankovní rady včetně tří nových členů bude probíhat na podkladě nové makroekonomické prognózy. Jak bude nejbližší ekonomická budoucnost pohledem centrálních bankéřů přesně vypadat, nevíme, ale jak ji vidíme my v Komerční bance, to jsme odhalili před pár dny.

Z pohledu reálné ekonomiky nevypadala první polovina roku vůbec špatně. Jsme rádi, že ČSÚ v závěru minulého týdne potvrdil náš předpoklad růstu tuzemského hospodářství během druhého čtvrtletí o 0,2 procenta. Navzdory válce na Ukrajině na produkční straně převážil podle nás efekt snižujících se obtíží v dodavatelských řetězcích.

Vysoká inflace si ale vybere svou daň ve druhé polovině roku. Slabší kupní síla domácností se negativně projeví v maloobchodních tržbách i ve spotřebě domácností jako celku. Druhá polovina roku tak bude ve znamení recese, mělké a krátké, čítající dvě čtvrtletí. A oproti původním předpokladům přijde o jedno čtvrtletí později. Naše aktualizovaná prognóza tak přinesla vzestupnou revizi letošního růstu reálného HDP na 2,5 procenta a naopak sestupnou revizi na růst o 1,7 procenta pro rok 2023. Předpandemické úrovně konce roku 2019 bude dosaženo až zhruba v polovině příštího roku.

Pokud jde o prognózu inflace, musíme konstatovat, že letošní růst spotřebitelských cen bude nejvyšší od začátku 90. let minulého století. První polovinu roku zakončila meziroční inflace na 17,2 procenta. Další inflační šok z titulu cen energií přijde za červenec. Díky tomu zřejmě meziroční inflace překonala metu 19 procent a po celý zbytek roku se bude pohybovat kolem 20 procent. Inflace bude letos v průměru činit 16,8 procenta, v příštím roce pak 11,2 procenta. Na jednocifernou hodnotu by se inflace měla vrátit až ve druhé polovině příštího roku, dvouprocentního cíle by pak měla dosáhnout až v roce 2024.

Naše prognóza je konzistentní s dalším růstem úrokových sazeb, a to o půl procentního bodu. Vzhledem k dosavadní rétorice nových členů bankovní rady ale předpokládáme, že na srpnovém zasedání sazby zvýšeny nebudou a tento krok bude odložen na později.