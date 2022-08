Podávání žádostí o příspěvek 5000 korun na dítě provázejí potíže. Program hlásí výpadky, přihlášení přes elektronickou identitu může trvat déle. Na svém Twitteru to oznámilo ministerstvo práce.

Podle něj přijaly úřady práce k pondělní 17. hodině 70 tisíc žádostí o dávku 5000 korun pro více než 100 tisíc dětí. Příspěvek je na děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let nebo které se do konce roku teprve narodí. Získat jej mohou rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Domácnosti s přídavky na děti ho od 1. srpna mohly získat automaticky, ostatní musí požádat.

„V aplikaci pro výplatu příspěvku na dítě může déle trvat přihlášení přes e-identitu. Víme i o výpadcích. Problém nevznikl na naší straně, ale intenzivně jej řešíme,“ uvedlo ministerstvo. Žadatelům radí zkusit se přihlásit později. „Zatím jsme úspěšně přijali desítky tisíc žádostí,“ sdělil resort.

Výpadky při podávání žádosti o příspěvek na dítě. Foto: HN

Mluvčí ministerstva práce Eva Davidová pro HN uvedla, že ačkoliv mají servery resortu dostatečnou kapacitu na příjem velkého počtu návštěvníků, problém je v bráně eGovernmentu, přes kterou se lidé musí dostat na server se žádostí o příspěvek. „Řešíme to s vnitrem,“ řekla Davidová HN. Podle ní se situace zlepší sama, až opadne první nápor lidí. „Je navíc úplně jedno, jestli se někdo zaregistruje dnes nebo pozítří, nic tím neuspěchá,“ uvedla s tím, že výplata příspěvků se dá čekat na konci srpna a v září.

Online formulář je možné vyplnit jen s elektronickou identitou, tedy třeba s tou bankovní. Řada údajů je v žádosti už vypsaná. Lidé pak musí zadat případně adresu skutečného pobytu. Vyberou způsob doručení peněz a komunikace s úřadem. Doplní jména a rodná čísla dětí a údaje o partnerovi nebo zaškrtnou, že jsou samoživitelé. Na závěr potvrdí čestná prohlášení o příjmu a členech domácnosti.

V Czech Pointu by k podání žádosti měl stačit občanský průkaz a rodná čísla dětí. Pěstouni či jiní pečující by měli dodat doklady, které potvrzují vztah k dítěti. Je to například rozhodnutí o svěření do péče. Kopie je možné nahrát i do online žádosti. Při střídavé péči by měl žádat jeden z rodičů.

Ještě v pátek ale na některých úřadech Czech Pointu nevěděli, jak budou žádosti vyplňovat. „Čekali jsme nějaké školení nebo aspoň návod, ale zatím stále nic nevíme,“ uvedla v pátek úřednice na jednom z pardubických kontaktních míst Czech Pointu. Řekla, že se prý vše dozvědí až v pondělí, tedy první den přijímání žádostí o příspěvek.

Podle Davidové však pobočky všechny informace dostaly. „Systém nebude nijak složitý, neočekáváme žádné komplikace,“ uvedla Davidová na dotaz HN, zda se nebude opakovat situace s příspěvkem na bydlení, kdy musely rodiny vyplňovat mnohastránkové formuláře se stovkami položek.

Jednorázovou podporou chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Nárok na 5000 korun má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích. Do milionového příjmu se započítává výdělek ze zaměstnání a podnikání, výživné, výsluhy, náhrady mzdy či platu, odměny, pojistné plnění, dávky, důchody, nájmy či ostatní příjmy, které se v Česku daní. Zohledňovat se nebudou případné výhry.

Podle údajů ministerstva má na dávku nárok 1,1 milionu domácností. Dostat by ji mohlo asi 1,6 milionu dětí. Z nich zhruba 240 tisíc pobírá dětské přídavky. Výdaje by měly činit přibližně 7,8 miliardy korun.

Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v pondělí nevyloučil to, že by vláda mohla jednorázový příspěvek na dítě podle vývoje situace zopakovat. „V tento okamžik s tím nepočítáme. Pokud by to situace vyžadovala, můžeme to udělat,“ řekl Jurečka pro Českou televizi.

Někteří experti na sociální problematiku a finance však příspěvek kritizují. Podle nich je příliš plošný a získají ho i domácnosti, které ho nepotřebují. Kritici poukazují na výdaje státu na dluh a navyšování rozpočtových schodků. Odborníci uvádějí, že jednorázová podpora rodinám v potížích příliš nepomůže. Doporučovali navýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici mluví také o uplácení voličů před podzimními volbami.

