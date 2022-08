Do kanceláře šéfa dozorčí rady státního kolosu Česká pošta Martina Herrmanna vás dovede dlouhá změť chodeb, která působí tak trochu jako ministerstvo a tak trochu jako Kafkův Zámek. Do jisté míry je to ale také symbol, jak dlouhá a složitá je cesta, aby se z pošty stala moderní firma. Rodilý Němec Martin Herrmann usedl do čela dozorčí rady překvapivě letos v březnu poté, co poslední více než dva roky jako andělský investor podporuje české i zahraniční start-upy.

A předtím téměř 20 let pracoval jako vrcholový manažer v německém energetickém korporátu RWE, který v Česku zprivatizoval státní plynárenský gigant Transgas. Na otázku, co je teď horší, jestli kontrolovat podnik s vysokými ztrátami, jako je Česká pošta, nebo řídit plynárenství, kde hrozí zastavení dodávek plynu z Ruska, s nadsázkou říká, že je fakt těžké se rozhodnout.

HN: Není to tady na poště pro vás něco jako kulturní šok? Takový návrat do systému Rakouska-Uherska?

Když jsem tu byl poprvé, byla to pro mě velká změna. I teď jsem totiž pořád „business angel“ ve start-upech a na druhé straně jsem v České poště, takže vidím obrovský rozdíl. Pošta by samozřejmě potřebovala tu dynamiku a pozitivní energii start-upů, protože je tady hodně byrokracie, ale start-upy zase po rychlém vývoji naráží na to, že potřebují mít nějaké řízení. Všude je tedy něco a dá se s tím určitě pracovat.

