Koaliční vláda se umí opravdu postarat… o titulky v médiích. Jeden den ministři něco řeknou, druhý den se diví, co se z jejich slov stalo. Můžeme to odbýt obvyklým vysvětlením, že za všechno můžou novináři, kteří to překroutili. Ale on je to dlouhodobý problém. Vláda nedostatečně mluví k běžné veřejnosti, málo uklidňuje nejzranitelnější skupiny obyvatel a prakticky nepotírá dezinformace.

Co hůř, když se na obrazovce objeví představitelé vládních stran, mají sklony rozdávat knížecí rady. Když předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová prohlásila na Primě, že si mají lidé holt vzít další svetr, pokud jim bude zima, byl to přesně ten typ věty, který negativně rezonuje ve společnosti. Tohle chytlavé prohlášení přebilo cokoliv dalšího, co řekla. Okamžitě vznikla spousta jedovatých koláží, které na toto téma kolují WhatsAppem. Tedy tím kanálem, na který se potom s oblibou odvolávají různé anonymní twitterové a facebookové účty.

