Ačkoliv se to může zdát překvapivé, tak sledování české ekonomiky bylo poslední rok základním předpokladem pro úspěch investorů na světových trzích s dluhopisy. Vývoj v Česku během posledních 12 měsíců je totiž často předzvěstí toho, co čeká západní ekonomiky.

Koncem loňského léta v USA hořel boj mezi těmi, kdo vnímali jarní skok v inflaci jako dočasný fenomén, a těmi, kteří ji vnímali jako více systematickou. Investoři sledující situaci v Česku si již tehdy mohli všimnout, že inflace v postpandemickém světě má schopnost se velmi rychle odšpuntovat. S tím bylo také spojeno utahování měnové politiky, které přišlo výrazně dříve, než se čekalo.

Během podzimu pak přišel ze strany ČNB masakr v podobě několikanásobného skokového zvýšení sazeb. To investorům naznačilo, že centrální banky se nebudou bát rychlého zvyšování sazeb. A také že historické precedenty skokových zvýšení nebudou žádným vodítkem pro aktuální dění. Poté, co Fed zvýšil dvakrát v řadě sazby o 0,75 procentního bodu a ECB začala své utahování historicky prvním zvýšením o 0,5 bodu, se tento závěr zdá být celkem jasný. Konečně, během jara přišlo zvýšení sazeb výrazně nad neutrální hodnoty, což je nyní také očekáváno od západních centrálních bank.

A co může Česko naučit světové investory nyní? Nejzajímavějším ponaučením je výnosová křivka dluhopisů. Ta je v USA již více než měsíc invertována, když desetiletý výnos je nižší než ten dvouletý. Tento stav je často spojován s budoucí recesí. Vždy, když tato situace nastala, přišla do dvou let recese. Nicméně výnosová křivka v ČR je nejen déle, ale také výrazně více invertována – rozdíl mezi desítiletým a dvouletým výnosem činí až dva procentní body.

Ponaučení pro investory je jednoduché. Ve chvíli, kdy centrální banky záměrně zvednou sazby výrazně nad jejich dlouhodobé neutrální hodnoty, dojde ve výnosové křivce k inverzi, jež může dosáhnout abnormálně vysokých hodnot. A ačkoliv by normálně takto velká inverze byla silným signálem budoucí recese, tentokrát tomu tak nemusí nutně být. Inverze totiž má více společného s chováním centrální banky než s přicházející recesí.

