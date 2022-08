Pomoc lidem s drahými energiemi v podobě takzvaného úsporného tarifu poprvé nabrala konkrétní podobu. HN dříve upozornily, že stát uvažuje o tom, že dá letos domácnostem zhruba dva tisíce korun. Vláda ale nakonec ve středu své plány upravila a schválila podporu pro letošek, která by měla být v průměru kolem čtyř tisíc – díky odpuštěným platbám na obnovitelné zdroje. Tím chce alespoň částečně kompenzovat několikanásobná zdražení elektřiny a plynu. S ohledem na rychlost růstu cen však podle ekonomů taková podpora rodinám příliš nepomůže. Volají proto po jiných opatřeních, než je plošné rozdávání malých částek.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) prosadil, že stát přispěje na jedno odběrné místo dva nebo 3,5 tisíce korun prostřednictvím slev, které budou ve fakturách za elektřinu. K tomu se rodinám odpustí i povinné platby na obnovitelné zdroje energie. „Pomoc tak u domácností s nejvyšší spotřebou dosáhne až šest tisíc korun,“ říká Síkela. V průměru by podle něj měla letos pomoc činit zhruba čtyři tisíce.

Z výpočtů HN však vychází, že průměrná domácnost, která používá elektřinu na běžné spotřebiče, by za čtvrt roku na platbách za obnovitelné zdroje měla ušetřit maximálně tři stovky. Nemusela by tedy na průměrnou pomoc dosáhnout. U domácnosti, která elektřinou i topí, by pak čtvrtletní úspora měla být necelých 1400 korun.

