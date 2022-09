Největší banka co do objemu spravovaných peněz v Česku odhaduje až dvouprocentní růst ekonomiky v příštím roce. Pokud ale Rusko vypne dodávky plynu, mohl by se HDP propadnout o pět a šest procent.

