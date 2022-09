Skoro to vypadá, jako by zvěstovatelé velkého krachu a investiční legendy Michael Burry, Jeremy Grantham a Ray Dalio měli pravdu. Často se ve veřejných předpovědích mýlí, ale nakonec i rozbité hodiny ukážou dvakrát za den správný čas. Drobní investoři vyznávající takzvanou buy the dip strategii letos zažívají nejhorší sezonu od roku 1930. Ti, kdo sázejí na tradiční portfolio, které kombinuje akcie a dluhopisy, jsou na tom podobně.

Především velcí institucionální hráči se pak zbavují prakticky všeho a hromadí ve svých fondech hotovost jako při finanční krizi v roce 2008. O nadcházející recesi v USA už začínají mluvit i největší optimisté. Klíčový ukazatel, který ji obvykle v předstihu hlásí, se totiž zbarvil do temně rudé. Na dluhopisových trzích došlo k situaci, kdy výnosy dvouletých dluhopisů výrazně překonaly výnosy těch desetiletých – rozdíl je nejvyšší od podzimu roku 2000, kdy splaskávala dot-com bublina.

