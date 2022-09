Teď mi STAN sdělil, že půjdou se stávajícím vedením města. Ať další jednání dopadnou jakkoli, už jsem vyšachovanej, ze hry, prozrazuje HN zřetelně namíchnutý předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. Bývalý elitní policista, který před rokem a půl přešel do politiky, ve svých domovských Pohořelicích na Brněnsku získal o víkendu v komunálních volbách 41,28 procenta hlasů. Občanské demokraty, kteří dosud v obci vedli, předstihl o 20 procentních bodů, ANO o 22. Bezprostředně po volbách mu lidé na sociálních sítích hojně gratulovali k pozici starosty. Předčasně. Po tom, co se loni těsně nedostal do sněmovny, mu letos podobně těsně unikl i vedoucí post v jeho pětitisícové obci.

Dosavadní starosta Miroslav Novák z ODS odmítá, že by už bylo hotovo. „Pokud pan Šlachta tvrdí, že už je to vyřízené, bral bych to tak 50 na 50. Zvykl jsem si jeho prohlášení brát s rezervou,“ říká. Z jeho dalších slov ale nepřímo vyplývá, že Šlachta má pravdu. „Dohromady má současné vedení obce většinu. Ano, těsnou, je to, jako když vyhrajete ve fotbale 1:0. Ale pořád je to výhra.“ Nové zastupitelstvo se začne tvořit za tři týdny.

