1. Jaké výhody má práce v neziskové organizaci ve srovnání se zaměstnáním v komerční sféře?

2. Na jaké problémy jako zaměstnanec nezisku narážíte?

3. Je pro vás mzdové ohodnocení dostačující pro zajištění vašich životních nákladů?

Tereza Skovajsová

Člověk v tísni, HR generalista

1. Je zde nesmírně ochotný a lidský přístup k zaměstnancům. Hodnoty organizace se naprosto samozřejmým způsobem propisují do firemní kultury, tedy do chování vedení, kolegů, do rozhodování, nastavování procesů a podobně.

2. Naše práce se v některých momentech nedá tak dobře plánovat jako v byznysové sféře. Války a přírodní katastrofy plánovat nelze…

3. Ohodnocení je pro mě dostačující, ale samozřejmě si uvědomuji rizika a myslím i na případ, pokud by výdaje překročily únosnou mez. Než člověk takovou práci přijme, měl by si promyslet své životní plány, zda plánuje založit rodinu nebo si vzít hypotéku, aby mu takové plány práce v neziskovce nezkomplikovala.

Zuzana Kropáčová

Czechitas, Delivery Manager & Delivery Team Lead

1. Jako výhodu vnímám kolektiv lidí nadšený pro stejný cíl a motivovaný právě smyslem práce a misí organizace, nejen finančním ohodnocením. Lidé jsou proto ochotní často pracovat i na úkolech mimo svoji agendu nebo nad rámec svého úvazku.

2. Většina problémů, na které narážíme, je spojená s financováním. Jelikož si organizace nemůže dovolit adekvátně zaplatit seniorní pracovníky, často se musí „spokojit“ s juniornějšími kandidáty, kteří jsou ochotní akceptovat nižší finanční ohodnocení, ale nepřinášejí dostatek know‑how a je nutné je zaučovat nebo si je vychovat.

3. Mzdové ohodnocení je pro mě aktuálně dostačující, jelikož na mém příjmu není závislý jiný člověk. Nicméně nestačí to na větší úspory, investice, hypotéky a případné zajištění rodiny.

Libor Pospíšil

Učitel naživo, projektový manažer

1. Výhodou je zřejmý smysl a prospěšnost toho, co děláme. A také zaměření nejen na produkt, ale ve stejné míře na vzdělávání a rozvoj interních lidí.

2. Nejčastěji narážím na to, že je příliš mnoho věcí, které považujeme za naprosto nutné dělat, abychom takříkajíc „zachránili svět“. Musíme si neustále připomínat, že máme jen omezený objem vlastní dlouhodobě udržitelné energie.

3. Ve světle událostí posledních měsíců a toho, co nás pravděpodobně jako společnost čeká, je pro jednotlivce už nedostačující. Naštěstí v kombinaci s příjmem mojí partnerky nám rodinné finance zatím vycházejí dobře.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší zaměstnavatelé.