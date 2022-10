Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

při pracovním pohovoru existují věty, nad kterými srdce vašeho budoucího šéfa či šéfky zaplesá. Co mám udělat, abych práci u vás odvedl co nejlépe? Taková věta vyřčená z úst uchazeče může udělat zázraky. Dává totiž najevo, že přicházíte v první řadě pracovat. Jako student hledající zaměstnání v kanadském Vancouveru jsem se hlásil do cateringové firmy jako řidič dodávky. Budoucí šéf se jako první zeptal, jak dlouho už ve městě bydlím. Když jsem prozradil, že teprve dva týdny, protáhl se mu nevolí obličej. Ještě než stačil něco říci, opáčil jsem, že si samozřejmě koupím navigaci, abych našel místa, kam firma rozváží. Kup si mapu, procedil mezi zuby a prohlásil, že jsem přijatý. Tu značně potrhanou mapu mám doma stále schovanou, připomíná mi, že když něco opravdu chcete a dáváte to dost najevo, lidé to ocení.

Přijímací pohovor je vlastně takové rande. Špatná odpověď či nevhodně položená otázka mohou znamenat konec nadějí. Občas přitom personalisté nemohou věřit vlastním uším. Podle mého osobního průzkumu mezi HR experty jsou občas slyšet i takové perly, jestli se ve firmě pracuje, zda se musí mzda posílat na účet, případně jestli je možné ve zkušební době ukončit pracovní poměr.

Se zajímavými požadavky uchazečů má zkušenost i Petr Janák, HR ředitel investičního impéria PPF Group. S koncem pandemie se lidé stále více ptají na možnost práce z domova. A někteří mají velmi specifické požadavky – konkrétní dny v týdnu, kdy chtějí být doma. PPF na to má jednoduchou odpověď – home office v případě potřeby dáváme, ale nárok na něj není. Vhled do toho, jak se pracuje v PPF, najdete zde.

Kolegyně Zuzana Keményová oslovila více než 60 firem v Česku a zeptala se jich, jestli se chystají pomoci zaměstnancům v těžkých časech, které možná přijdou. Když jsme článek plánovali, příliš jsme nevěřili, že firmy budou nějak moc aktivní, zvlášť v době, kdy samy nevědí, jak moc si budou moci zákazníci dovolit kupovat jejich zboží. Reakce podniků nás nadchla – nenašla se žádná, která by řekla, že o žádné pomoci nepřemýšlí. Na jaře se uvidí, kdo si opravdu vyhrnul rukávy a kdo zůstal jen u slibů.

Hezké čtení a klidný podzim!

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší zaměstnavatelé.