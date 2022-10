Liz Trussová byla pověřena sestavením nové britské vlády mimo jiné díky programu, který stál na masivní podpoře ekonomiky. Když ovšem po zvolení premiérka program opravdu ohlásila, finanční trhy se zděsily. Bály se obrovského nárůstu zadlužení i proinflačního působení fiskálního balíku, který tak volal po ještě tvrdším přístupu centrální banky.

Jenže nejpalčivější problém byl ještě jinde – v penzijních fondech, kterým hrozil bezprostřední kolaps. Chtě nechtě se tak do hry vložila Bank of England, která musela úplně obrátit a hasit požár nákupem státních dluhopisů. Bylo však jasné, že to může dělat jen krátce – při desetiprocentní inflaci je kombinace rozpočtové a měnové expanze jednoduše cestou do pekel. Co s tím?

Centrální banka učinila velmi odvážný, ale v důsledku velmi správný krok: Ohlásila, že v pondělí ukončí podporu dluhopisového trhu. Šlo v podstatě o souboj v pevnosti nervů, protože hrozily opětovné tržní turbulence a případný kolaps by si samozřejmě nechtěla vzít na triko ani jedna strana. Dopadlo to ale dobře, vláda ustoupila a na postu ministra financí skončil Kwasi Kwarteng, nahradil ho Jeremy Hunt.

Tento příběh není jen další politickou bizarností, ale také velkým varováním pro další země. Vlády napříč vyspělým světem kvůli hospodářským problémům zachraňují, podporují, stropují a pochopitelně vše za cenu dalšího zadlužování. Centrální banky jsou pak tlačeny ke zdi, aby v případě nouze pomohly. Jenže jejich hlavní úkol je zkrotit inflaci, a to vyžaduje postup přesně opačný.

Bank of England neměla moc jiných voleb než jít do přímé konfrontace a přimět vládu k rozumu. Pokud by neuspěla, zůstala by jí možnost buď ekonomiku zadusit výrazným utažením politiky, nebo ji nechat rozvrátit inflací. Nabízí se otázka, zda se něco podobného nemůže opakovat i jinde, a to i bez spouštěče v podobě extrémního rozpočtového plánu. Dluhopisy jsou pod tlakem ze strany růstu sazeb, vyšších emisí i prodejů z fondů. Nikdo přesně neví, kdy se důvěra ve státní dluh některé země začne drolit, ale bezpečně víme, že potom mohou věci nabrat nebezpečně rychlý spád.