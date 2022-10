Daň z mimořádných zisků měla dát domácnostem a firmám jistotu, že stát bude mít dostatek peněz na pomoc s drahými energiemi. Zatím ale vypadá jako symbol nejednoty a chaosu uvnitř vládní koalice. Ta se nemůže dohodnout, jak by takzvaná windfall tax měla vypadat. Na úterní schůzi sněmovny se dokonce objevily dva konkurenční návrhy od koaličních stran.

Po celodenní kritice nakonec Piráti od svého návrhu ustoupili. Nyní už pouze chtějí, aby se daň vztahovala na více bank než jen šest největších. Netrvají ale na tom, aby daň platila zpětně už na letošní zisky firem, které vydělávají na válce a energetické krizi.

Původní návrh daně je z dílny ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Obnáší šedesátiprocentní daň z nadměrných zisků pro největší banky a energetické firmy na tři roky, počínaje příštím rokem. Což mělo zajistit příjem 85 miliard korun. Proti němu stál návrh předsedy pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka, jenž předpokládal příjem 60 až 80 miliard.

Ten počítal pouze se čtyřicetiprocentní sazbou daně, ta by se však platila už z letošních zisků a dopadla by prakticky na všechny banky působící na českém trhu. Původní limit pro banky v podobě šestimiliardového příjmu z úrokových výnosů totiž Piráti snížili na dvě miliardy. Tím se kromě šesti největších bank dostanou do klubu zdaněných i další bankovní domy.

Zbývá vám ještě 70 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 30 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Omlouváme se,

platební systém je dočasně mimo provoz kvůli technické závadě. Na odstranění problému pracujeme.

Děkujeme za trpělivost. Omlouváme se,platební systém je dočasně mimo provoz kvůli technické závadě. Na odstranění problému pracujeme.Děkujeme za trpělivost.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.