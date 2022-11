Má jít o největší proměnu školství za posledních 20 let. Na ministerstvu teď ladí dokument, který řekne, co mají žáci na konci deváté třídy umět. Hlavní směry revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) už měly být na stole před létem, ale ministru školství Vladimíru Balašovi (STAN) se zdály málo radikální. Nařídil je proto zúžit a přepracovat, nová verze je tak na stole teprve nyní. Učiva je méně a je mnohem více propojeno. To je také jedna z největších změn: klasické předměty, jak je známe, by podle Balaše měly skončit.

„Podle mě by se mělo vycházet z toho, že některé věci spolu souvisí, třeba propojit literaturu a umění. Studenti by měli vidět svět v kontextu,“ říká Balaš v rozhovoru pro HN. Do finálních prací ale zasáhly odchody nejbližších spolupracovníků. Někdejší ministr školství Robert Plaga (za ANO) odstoupil z týmu ministrových poradců s tím, že se mu nelíbí Balašovy reálné kroky, jeho veřejné vystupování ani angažmá exministra Petra Gazdíka (STAN). Ten následně z týmu také odešel.

HN: Rezignovali dva členové vašeho poradního sboru. Co na to říkáte?



Rezignace pana Plagy mě upřímně překvapila. Sám chtěl být v mém poradním týmu i projevoval zájem o placenou pozici v týmu ministra. Poměrně nešťastná byla i forma oznámení, kdy mi poslal osobní e-mail, kde mi oznámil svou registraci, a zároveň ho odeslal médiím. Přitom mi to mohl říct osobně, když jsme se před pár dny potkali na Hradě. Rezignaci Petra Gazdíka chápu. Kdyby zůstal, tak by nikdo neřešil to, že školství a jeho potřebám rozumí a má zájem ho zlepšovat, ale všichni by pořád připomínali, že má na ministerstvu „trafiku“, jak to označil pan Plaga. Musím přiznat, že mě to profesně mrzí u obou, protože si jejich práce vážím a symbolicky by dva moji předchůdci v mém poradním týmu reprezentovali kontinuitu, ale v současné chvíli za ně náhradu nebudu hledat. Můj poradní tým je dostatečně velký.

HN: Nezdrží to přípravu rámcových vzdělávacích programů?

Na přípravu rámcových vzdělávacích programů to nebude mít žádný vliv.