Zatímco jejím kolegům se každý rok zvyšovala mzda, ta její stagnovala. To, že bere o více než deset tisíc nižší plat, zjistila absolventka matfyzu a samoživitelka Klára náhodou. Po příchodu z mateřské dostala v bance na starosti interní systém, kde byly uvedeny všechny informace o mzdách. Její případ není v Česku ojedinělým. Přitom nerovnost v platech se tu řeší roky a ani podle nejnovějších dat se nedaří zvrátit. Do budoucna má však pomoci podpora státu u zkrácených úvazků i směrnice Evropské unie, podle níž by zaměstnanci měli mít informace o průměrné mzdě na stejné pozici.

Dnes ženy často ani netuší, že si v práci vydělají mnohem méně než jejich mužští kolegové. A stejně to měla i Klára. „Normálně by na to nepřišla, protože by ji ani nenapadlo, že všichni muži, kteří sedí u stejných počítačů a odvádí stejné úkoly, mají víc než ona,“ popisuje Lenka Simerská z projektu Rovná odměna, který se problematikou zabývá a spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Ročně se na ni s takovým zjištěním obrátí desítky žen.