MG4

Foto: výrobce

Původně britská značka MG má dnes už čínské majitele. Jedním z jejích nejzajímavějších modelů je nové MG4. Elektromobil rozměrů menšího crossoveru je výjimečný tím, že proti podobným autům konkurenčních automobilek se prodává výrazně levněji. Díky 64kWh baterii nabízí reálný dojezd kolem 300 km, cenově se pohybuje na úrovni 34 tisíc eur. Do Česka se má dostat začátkem příštího roku. Žádné luxusní svezení ani vybavení se od něj čekat nedá, ale s takovou cenou to snad ani nejde. Zahraniční testy přesto naznačují, že by z něj mohl být hit.

Faraday Future FF 91

Foto: výrobce

Začínající americké automobilce Faraday Future se letos podařilo dořešit problémy s financemi a akcionáři. A vypadá to, že futuristický elektromobil FF 91 s výkonem přes 1000 koní a dojezdem přes 600 km na jedno nabití se konečně začne vyrábět. Mluví se o něm už od roku 2017, kdy byl poprvé představen. Už tehdy sliboval pokročilý systém autonomního řízení a rozvor 3200 mm, tedy spoustu místa v interiéru. Zda se některé ze slibů podaří splnit, uvidíme už v nejbližších měsících.

Lightyear 0

Foto: výrobce

Nizozemská značka Lightyear chce začít vyrábět solární elektromobil Lightyear 0, který se může pochlubit extrémně nízkou spotřebou (10,5 kWh / 100 km) a dojezdem až 625 km na jedno nabití. Vůz je po všech stránkách optimalizovaný pro co nejnižší spotřebu – aerodynamikou i hmotností. Automobilka chce vyrobit maximálně 946 vozů Lightyear 0 a každý z nich prodat za 250 tisíc eur. To má firmě pomoct získat peníze pro vývoj a výrobu dalšího, masovějšího modelu s cenou kolem 30 tisíc eur.

Nio EL7

Foto: výrobce

Čínská automobilka Nio se netají tím, že se inspiruje v americké Tesle. Jako jedné z mála nových značek se jí daří auta i vyrábět a prodávat. Nio EL7 (v Číně prodávané jako Nio ES7) je nové elektrické SUV, které má jít do prodeje jak v Číně, tak postupně i ve zbytku světa. K mání bude ve třech bateriových variantách: 75 kWh pro dojezd 485 km, 100 kWh pro 620 km a 150 kWh / 850 km. Pětimetrové auto nabízí spoustu místa uvnitř, technologii V2L pro napájení externích spotřebičů nebo možnost utáhnout až dvoutunový přívěs.

Sono Sion

Foto: výrobce

Německému start‑upu Sono Motors se podařila neuvěřitelná věc. Díky crowdfundingu vybral neuvěřitelných 53 milionů eur, aby mohl rozjet vývoj a výrobu svého solárního elektromobilu Sion. Prozatím je možné si elektromobil, který se díky integrovaným solárním panelům dokáže sám nabíjet, za 500 eur pouze předobjednat. Finální cena bude začínat na 29 900 eurech a výroba má odstartovat příští rok. Baterie dokáže dát autu dojezd až 305 km a solární panely každý den, když bude svítit slunce, přidají pár jednotek až desítek kilometrů navíc.

Rimac Nevera

Foto: výrobce

Cože, v Chorvatsku se vyrábějí superdrahé nadupané elektromobily pro arabské šejky? Příběh Matého Rimaca by vydal na knihu. S elektromobily začínal tak, že si přestavěl svého starého bavoráka na elektřinu. Dnes je Rimac respektovanou značkou, která se před časem dohodla s Porsche na spojení s Bugatti. Nedávno sjely z výrobní linky první kusy nejnovějšího elektrického sporťáku Nevera. Ročně se vyrobí 50 kusů. Cena je vysoko přes dva miliony dolarů, za které dostanete sběratelský kousek, zrychlení 0–100 km/h pod dvě sekundy a výkon téměř 1500 kW.

Polestar 3

Foto: výrobce

Volvo před lety založilo elektromobilní značku Polestar. V pořadí třetí její model Polestar 3 je plně elektrické pětimístné SUV s dojezdem až 610 km a cenou začínající na 89 900 eurech. Je to auto nadupané technologiemi. Jeho mozkem je nejnovější výpočetní systém Nvidia Drive, o cloudové propojení se stará technologie Snapdragon, jako operační systém v autě najdeme Android Automotive OS. Senzory a kamery jsou zvnějšku i uvnitř. Uvnitř slouží pro sledování řidiče a jeho únavy.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.