Ve svých čtyřech pražských hotelech má skupina Pytloun Hotels aktuálně volnou jen desetinu z celkové kapacity pokojů. Vděčí za to zejména faktu, že se do Česka po dvouleté pauze začínají znovu vracet návštěvníci z ciziny. „V Praze už to vidí všichni, zahraniční klientela zde opět vystřídala domácí turisty. I když Čechů je v našich pražských hotelech víc než v roce 2019,“ říká generální ředitel společnosti Lukáš Pytloun.

V Liberci a horských střediscích se obsazenost Pytloun Hotels pohybuje kolem 60 procent, což je přibližně na úrovni roku 2019. „Turisté z ciziny opět skokově přibývají. V našem případě jde hlavně o Němce a Poláky,“ potvrzuje také Martin Venglář, ředitel Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou.