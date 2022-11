Do evropského obchodování se v těchto dnech přesunuly dozvuky zápisků ze zasedání americké centrální banky Fed, jež vyzněly převážně holubičím tónem. Podle bankéřů bude zřejmě již v blízké době vhodné zpomalit tempo zvyšování úrokových sazeb. Tím se snížilo vnímání rizika na kreditním trhu a poklesl výnos německých dluhopisů.

Vývoj přitom mohl být klidně opačný vzhledem k jestřábím komentářům členky vedení ECB Isabel Schnabelové, že na zpomalení růstu sazeb je příliš brzy, a zlepšení podnikatelské nálady v Německu, jak ji zaznamenal Ifo index. Holubičí zprávy z Fedu a naopak jestřábí výroky ze strany ECB napomohly euru k ziskům vůči dolaru. Zpevnění eura a historicky nízké reálné úrokové sazby v eurozóně hrají ve prospěch české koruny i dalších středoevropských měn. Globální vývoj tak aktuálně překrývá depreciační tlaky pramenící ze zpomalující ekonomiky.

Vzhledem k tomu, že ve čtvrtém čtvrtletí 2022 očekáváme další pokles výkonu české ekonomiky a současně horší výsledek oproti eurozóně, vnímáme aktuální optimismus na korunovém trhu jako předčasný. S blížícím se koncem roku počítáme s mírným oslabením k 24,50 koruny za euro. I tak by se ale jednalo o nepatrně silnější kurz, než má ČNB aktuálně v prognóze, což by centrálním bankéřům zjednodušilo komunikaci preferované strategie stability úrokových sazeb. Tu dále komplementuje snižující se objem intervencí ukazující, že tlak na oslabení koruny ze strany finančního trhu zvolnil.

Stejným směrem jde také poslední vývoj inflace, která se díky fiskálním opatřením v meziročním srovnání snížila na 15 procent, a je tak bezpečně pod ještě nedávno obávanou 20procentní hranicí. Navíc maloobchodní tržby ukazují na klesající poptávku domácností.

To ale neznamená, že důvody pro další zvedání sazeb neexistují. Jádrová inflace zůstává zvýšená s meziměsíčním tempem nad či mírně pod jedním procentem po většinu letošního roku. A inflační očekávání mezi nefinančními podniky na horizontu jednoho až tří let převyšují dvoutýdenní repo sazbu (to neplatí při pohledu na inflační očekávání finančního trhu).

S přihlédnutím k holubičí tendenci v radě ČNB se stabilita sazeb jeví jako nejpravděpodobnější varianta. Nelze ale vyloučit, že se banka v zimních měsících dostane pod tlak. Nepříjemná by byla především kombinace opětovného nárůstu tlaku na oslabení koruny a výrazněji klesající domácí poptávky.