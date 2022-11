Dilema centrálních bankéřů nabývá stále větších rozměrů. Recese v Evropě klepe na dveře, přitom inflace nadále neutěšeně roste. První odhady HDP za 3. čtvrtletí naznačily, že ekonomika EU do recese ještě nespadla, ale proti předchozímu čtvrtletí zpomalila meziroční růst zhruba na polovinu. Chmurnější obrázek mohlo jen zčásti vylepšit, že řada větších evropských zemí překvapila lepším ekonomickým výkonem. Například Německo či Itálie a mimo eurozónu Švédsko. Všechny tři země ukázaly mezičtvrtletní růst, ačkoli trh počítal se snížením. Ve stávajícím čtvrtletí už může být mnohé jinak.

Na trhu převládá názor, že pokles postihne většinu velkých ekonomik a eurozóna či EU jako celek (při očekávání poklesu i v úvodu nového roku) vstoupí do technické recese. Česká ekonomika bude zřejmě v tomto směru o krok napřed. Mezičtvrtletní minus vykázala podle předběžných údajů již ve 3. čtvrtletí a závěr roku sotva přinese jakýkoli posun k lepšímu.

Opačnou stranu mince představují nepolevující cenové tlaky. Rychlé odhady meziroční inflace za říjen pro většinu zemí eurozóny ukázaly nejen její další růst, ale navíc nečekaně rychlý. ECB se tak dostává do stále sevřenějších kleští. Známky přicházející recese vybízejí k opatrnosti ohledně dalšího zpřísňování měnové politiky. Naopak rostoucí inflace, navíc zahalena do nejistoty, kdy a v jaké výši bude kulminovat, velí jinak. Z posledního jednání ECB vyplývá, že cyklus zvyšování úrokových sazeb ještě u konce není. Mezi členy řídicího výboru ale zjevně chybí jasná a jednotná představa, na jaké úrovni by měly sazby vrcholu dosáhnout, což se odráží i v odlišných predikcích jednotlivých institucí na jejich další vývoj.

To ohledně politiky ČNB v blízké budoucnosti panuje mezi analytiky téměř jednotný názor. Potvrzení recese je široce očekávané, inflace se nachází blízko vrcholu a ČNB má se zvyšováním sazeb již odpracováno. Před ČNB ale potenciálně stojí další úkol: hladké řízení a ukončení intervencí na obranu koruny. Tlaky na její oslabení mohou s růstem eurových sazeb sílit a odčerpávat další devizové rezervy. Vrásky na čele tak zůstávají i tuzemským centrálním bankéřům.