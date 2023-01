Elektromobilita je globální megatrend. Dokazuje to zejména rychle rostoucí segment elektrických osobních vozů, ovšem vliv elektromobility pomalu, ale jistě proniká i do dalších oblastí – jednou z nich je i komerční silniční doprava (zkráceně CRT z anglického pojmu commercial road transport). Přestože jsme, alespoň v evropském kontextu, v případě elektrifikace komerční silniční dopravy teprve na samém počátku, je nevyhnutelné, že přechod na elektrický pohon silně ovlivní i tento sektor. Pokud je cílem elektrifikace snížení emisí CO 2 , musí se zkrátka nutně promítnout i do nákladní dopravy.

Jen v loňském roce byla komerční silniční doprava zodpovědná za 53 procent emisí CO 2 z celkové globální dopravy související s obchodem. Podíváme-li se na data z EU, zjistíme, že kamionová doprava (tj. vozidla nad 3,5 tuny) je příčinou 70 procent z celkového množství emisí CO 2 způsobených silniční nákladní dopravou.