Kapacita rezervačního systému na vyřízení důchodu na úřadech sociální správy je do konce roku zcela plná. HN to potvrdili úředníci v oslovených pobočkách. Lidé se snaží využít letošní mimořádné situace, která vznikla po dvou valorizacích penzí, a žádají o předčasný odchod do důchodu, protože je to teď výhodnější. Nyní jim ale nezbývá než přijít osobně na úřad. Obavy, že se pro velké fronty na někoho nemusí už letos dostat, jsou ale zbytečné. Letos stačí jen podat žádost a pak počkat na její vyřízení v novém roce.

Velký zájem o předčasné důchody způsobila informace z webu ministerstva práce a sociálních věcí. Spočívala v tom, že zatímco v jiných letech znamenala žádost o předčasnou penzi výrazné snížení důchodové dávky, letos je tomu jinak.