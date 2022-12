Škoda Auto zvýší do roku 2026 své investice do elektrických modelů z původních 3,1 na 5,6 miliardy eur, takže k elektromobilitě se otočí mnohem rychleji, než původně zamýšlela. Měla by nabídnout také malý vůz na elektrický pohon za méně než 25 tisíc...

2. 12. 2022 ▪ 3 min. čtení