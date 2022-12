Ani pokles maloobchodních tržeb a očekávaná ekonomická recese výrazně nesrazily zájem o nákupní parky. Obsazenost středisek, kde každá prodejna má svůj vlastní vstup z otevřeného parkoviště, se letos překročila 99 procent. To znamená, že takřka každý, který se v Česku postaví, je už při otevření zaplněný. Jen během dvou uplynulých pandemických let přitom vznikalo přes 70 tisíc metrů čtverečních nových ploch ročně – nejvíce od roku 2012. Letos a v dalších letech se má výstavba vrátit na dřívější úrovně kolem 50 tisíc metrů čtverečních za rok. Toto číslo by neměly ovlivnit ani ekonomické potíže obyvatel.

