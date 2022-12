Titulárním partnerem soutěže Živnostník roku je už pěknou řádku let Moneta Money Bank. Několik otázek jsme proto položili Marku Dvořákovi, řediteli sekce pro živnostníky a drobné podnikatele Monety Money Bank, který byl také letos součástí finálových porot.

Jak hodnotíte letošní ročník podnikatelských soutěží?

Opět jsem se mohl potkat s mnoha inspirativními podnikateli a jejich příběhy. Je až neuvěřitelné, kolik šikovných lidí v této malé zemi máme. Česko se drží stále na předních příčkách v evropském měřítku, co se počtu živnostníků týče. Letošní ročník opět prokázal, že naši lidé patří ke špičkám nejen v Evropě, ale i ve světě. Mohl jsem se potkat s výrobci 3D tisku hudebních nástrojů, restaurátorem smyčcových nástrojů, jenž svůj věhlas získal v USA, ale i s živnostnicí čalounicí, s jejíž prací se můžete setkat třeba ve Vinohradském divadle. Každý ročník posouvá soutěž na vyšší úroveň a ten letošní nebyl výjimkou.

Pro živnostníky není doba úplně jednoduchá. Dokázali jste na to reagovat jakožto bankovní instituce, která jim může pomoci?

Rozhodně ano. Už během covidu jsme prokázali naši flexibilitu tím, že jsme většinu služeb byli schopní plně digitalizovat. I nyní máme mnoho řešení. Nabízíme úvěry na míru každému živnostníkovi podle jeho specifických potřeb. Navíc nabízíme velmi atraktivní zhodnocení finančních prostředků pro živnostníky, kteří mají „naspořeno“ a odkládají svou investici a chtějí minimalizoval vliv inflace. Další z částí naší pomoci je i podpora soutěže Moneta Živnostník roku. Pro naši banku je důležité podporovat smysluplné projekty a tím je i tato soutěž. Přihlášení živnostníci mají možnost zviditelnit své podnikání, a tím do budoucna rozšířit svou klientelu.

Firmy a živnostníci Stáhněte si přílohu v PDF

Zajímavým fenoménem letošních kol je, že se řada finalistů mezi živnostníky zabývá tradičními řemesly, jako je sedlářství, kovářství nebo houslařství, ačkoli jsou to lidé kolem třicítky. Co tomu říkáte?

Myslím, že je důležité, že se mladší generace vrací k tradicím našich předků. Technologie vládnou sice světu, ale tradiční řeme­slo je součástí naší historie, kterou ­je potřeba utužovat. Na druhé straně je mnohdy vidět obrovská kreativita, kdy i tradiční věci lze posunout díky moderním technologiím.

Co byste popřál živnostníkům a podnikatelům do roku 2023?

Často jsme mohli na krajských ­kolech slyšet, že nás čeká náročný rok 2023. Proto bych všem živnostníkům rád popřál, ať je ­pro ně co nejjednodušší. Přeji jim, aby měli co nejvíce času na své řemeslo a nemuseli se trápit byrokracií. Ať ­následující rok není moc trnitý, ­a pokud nastane nějaké úskalí, ať jej jako vždy překonají. Přeji, ať i při cestě rokem 2023 mají všichni dostatek času na rodinu a přátele. V neposlední řadě přeji všem i pevné zdraví. My, jako Moneta Money Bank, rádi všem živnostníkům podáme pomocnou ruku.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.