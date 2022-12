Letošní ročník soutěží Firma roku a Živnostník roku vyniká tím, že zastoupení oborů podnikání bylo velmi pestré, a to jak u živnostníků, tak u firem. Svědčí o tom i fakt, že mezi živnostníky letos uspěl poměrně netypicky zemědělec. Jan Bošina se věnuje výrobě potravin na rodinné farmě v Broumovském výběžku, kde podmínky nejsou ideální.

„Zrovna zemědělství je obor, který je ve společnosti neprávem opomíjený a přehlížený, takže ocenění je určitě ve správných rukách,“ říká David Pavlát, tiskový mluvčí soutěží, které vyhlašují Hospodářské noviny a letos se konaly již posedmnácté.

I mezi firmami zvítězila společnost s nezvyklým zaměřením – ostravská BioHealing působí v regenerativní medicíně a vyvinula například biologickou náplast, která obsahuje složky přítomné i v lidské placentě. Pomáhají uzavřít i těžko hojitelné rány, přičemž doba hojení se zkracuje až o 90 procent.

„Stát na bedně vítězů by si v obou kategoriích zasloužilo pět nebo šest finalistů, protože letos byla konkurence veliká, což je dobře. Podnikatelské příběhy firem a možná ještě více živnostníků jsou mnohdy dechberoucí a nepřestávají uchvacovat, a to jsem u soutěží už šestým rokem,“ zmiňuje Pavlát.

Nejprve kraje, pak národní finále

Soutěže Firma roku a Živnostník roku se konají dvoukolově, do finálového hodnocení postupují vítězové krajských kol. Na finálových porotách představí své podnikání nebo živnost před porotci, mezi nimiž jsou zástupci odborných svazů, komor, cechů a také zástupci partnerů. Poté se porotci finalistů ještě ptají na případné doplňující informace, které pro své rozhodování potřebují znát. Všichni následně bodují na škále jedna až 10.

Dvě soutěže IBM Firma roku patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v Česku. Přihlásit se mohou firmy, které mají alespoň jednoletou účetní historii a jejich obrat nepřesahuje 1,7 miliardy korun. Moneta Živnostník roku je určena živnostníkům, kteří podnikají alespoň jeden rok. Stejně jako u Firmy roku do krajského finále postupuje celkem 10 soutěžících z každého kraje. Finalisty hodnotí odborná porota.

„Na soutěži bylo především fajn, že se všichni mohli na krajských kolech i na celorepublikovém finále osobně setkat, což k podnikatelským soutěžím nerozlučně patří,“ připomíná Pavlát.

Podstatné je podle něj i to, že se firmám i živnostníkům daří prosadit se i v mezinárodním měřítku a že dávají světu vědět o české šikovnosti. „Ať už jde o leteckou výrobu, průmyslovou automatizaci, farmaceutický průmysl, ale i tradiční živnosti, jako je kovářství nebo houslařství,“ podotýká Pavlát.

Nejistota znamená menší poptávku

Zatímco loni trápila firmy a podnikatele hlavně covidová pandemie, která do jisté míry doznívala ještě v tomto roce, letos se po začátku války na Ukrajině objevily ještě závažnější potíže.

„Zejména enormní nárůst cen energií i přetrhané dodavatelsko‑odběratelské vztahy, stejně jako nedostatek dílů a materiálů,“ upozorňuje Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory ČR. Dodává, že k hospodářským problémům jsou aktuálně náchylné zejména nejmenší firmy a živnostníci, kteří většinou nemají příliš velké kapitálové rezervy.

Firmy budou podle Jakubského v příštím roce nepochybně bojovat s inflací a také s cenami elektřiny a plynu, byť vláda přišla se zastropováním. „Současná ekonomická nejistota se navíc propíše i do slabší poptávky po zboží a službách, což může mít vliv na úbytek zakázek pro české podnikatele,“ varuje Jakubský.

Firmy a živnostníci Stáhněte si přílohu v PDF

Energie? Kdepak. Problém jsou lidé

O tom, co aktuálně trápí české podnikatele a firmy, se během pořádání soutěží mnohé dozvěděl i David Pavlát. „Je to především nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Hlavně u technických oborů to byla věc, která zaznívala nejčastěji,“ prozrazuje. Dodává také, že především větší firmy už právě proto zakládají vlastní rekvalifikační střediska.

„Problémy se zdražováním energií naopak zaznívaly během konání soutěže možná překvapivě málo. V konkrétních případech se ukázalo, že firmy i živnostníci vesměs dokázali na situaci včas reagovat tak, že to jejich existenci neohrozilo. Samozřejmě je to výběr těch, kterým se daří a jsou úspěšní,“ připouští Pavlát.

Letošní slavnostní vyhlášení celorepublikových vítězů se uskutečnilo ve čtvrtek 8. prosince během galavečera na pražském Žofíně.

