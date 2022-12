Vyznat se v tom, jaká je vlastně inflace, je pro Čechy čím dál složitější. Statistický úřad v pondělí jako hlavní číslo vykázal něco přes šestnáct procent. Kdyby se nepracovalo s fikcí, že elektřina a plyn jsou díky vládní pomoci dočasně zadarmo, chybí meziročnímu růstu cen k hrozivé dvacítce jen krůček. Ovšem kdyby předchozí vláda na úplný závěr svého mandátu dočasně neodpustila DPH na energie, byla by naopak inflace na papíře o něco lepší. A pokud bychom dali na typickou zkušenost nakupujících, kteří růst cen posuzují převážně podle toho, co do košíků dávají nejčastěji, jsme kvůli rychle zdražujícím potravinám o další patro výš.

Index vnímané inflace, jak ho sestavují ekonomové banky UniCredit („úsporný tarif“ nebere v úvahu), dosáhl rekordu všech rekordů, 28,3 procenta.