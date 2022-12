Veteranisté budou muset jednou za pět let vozit své historické stroje na prohlídku do stanice technické kontroly (STK). Tu musí co dva roky absolvovat běžná vozidla, veterány se „zelenými véčky“ na registračních značkách měly doposud...

12. 12. 2022 ▪ 8 min. čtení