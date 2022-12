Máme se skvěle. Nechci se rouhat. Média za sebou nemají nejlepší rok (už alespoň deset let v řadě), technologické firmy si připomínají dot-com krach, ale přesto se máme skvěle. Máme teplo, elektřinu, můžeme si vybírat značku telefonu i jeho cenovku. Turbulence ve světě technologií nemusí být příjemné, ale před Vánoci je zbytečné kvůli nim propadat panice. Lepší je zkusit udělat něco užitečného.

Během Vánoc je to snadné. Ještě před balením dárků můžete třeba zlepšit náladu kolem sebe tím, že technologické dárky připravíte k provozu. Nestačí jen zabalit. Ideální je naopak vybalit, spustit, aktualizovat a nastavit. Zvlášť pokud jde o dárky pro děti nebo pro starší rodinné příslušníky.

Zkušenost říká, že je lepší mít balení už bez celofánu než v neporušeném balení najít telefon, který nenaběhne. U herních konzolí nebo počítačů je skoro povinnost nejprve stáhnout aktualizace a potom i nějaké hry – málokdo bude chtít po nadšeném rozbalování u stromečku čekat hodiny na to, až novou hračku bude moct použít.

Každá rodinná návštěva během vánočních svátků a až do konce roku je pak příležitost zlepšit svět tím, že se postaráte o to, aby vaši blízcí měli aktualizovaný software v telefonech i počítačích. Za upgrade na Windows 11 je karma navíc. Zvlášť když se při stahování aktualizací pokusíte vysvětlit, proč není dobré posílat peníze na nákup nových úžasných kryptoměn nebo digitálních uměleckých děl, která sama vydělávají každý měsíc tisíce korun.

Andělská křídla vám potom narostou, když na návštěvách zkontrolujete i nastavení routerů, hlavně to, jestli se automaticky aktualizují a jestli mají nastavené bezpečné heslo. Někdy stačí opravdu málo, aby byl svět lepší a bezpečnější.

Snaha o lepší svět nemusí vyjít vždycky a dobré úmysly samy o sobě nestačí. To je případ Googlu, který na YouTube zablokoval účet služby Pornhub kvůli údajnému opakovanému porušování pravidel. Marketingoví odborníci známého pornoserveru na YouTube nedávali videa, která by porušovala pravidla. Do jejich popisu ale umístili odkazy na obsah, který je na YouTube zakázaný. Pornhub ale porušení pravidel odmítnul. Google to určitě myslel dobře. Stejně jako to myslí dobře, když se snaží bojovat proti takzvaným ASMR videím plným šeptání a vlhkých zvuků.

Není to obsah pro malé děti, ale zakazovat lidem, aby hledali vzrušení tam, kde explicitně není, je hloupé a marné. Stejně jako propagace představy, že člověk je do osmnácti let, nebo alespoň do patnácti, naprosto bezpohlavní. Dříve měli roli ochránce mravnosti knihkupci a trafikantky (nebo naopak knihkupkyně a trafikanti), nyní ji na sebe bere Google a Facebook. Ideálně ve chvíli, kdy mají technologické firmy samy máslo na hlavě a chtějí nabrat laciné body u veřejnosti a konzervativních politiků. I to je svět technologií.

Velké firmy přitom máslo na hlavě mají. Nejen že kvůli obavě z horších finančních výsledků propouští, ale tento týden se Evropská komise vyhradila proti propojení sociální sítě Facebook a obřího bazaru Facebook Marketplace. Facebook se prý chová protisoutěžně. Mark Zuckerberg se už několik let více než sociální síti věnuje virtuální realitě a ani tam to nemá snadné. Tento týden firmu opustil John Carmack, zakladatel id Software, konzultující technický šéf Oculu a výkonný poradce Marka Zuckerberga pro virtuální a rozšířenou realitu. Důvodem byla nespokojenost se směřováním virtuální reality ve Facebooku, metaverza a mizerná efektivita firmy s obrovskými prostředky.

Společnost Meta přitom ve stejný týden oznámila, že stále počítá s tím, že do virtuální a rozšířené reality investuje pětinu svých celkových výdajů pro rok 2023. Bez ohledu na to, že v jiných oblastech Facebook výdaje škrtá, přičemž projekty spojené s rozšířenou realitou holdingu Meta generují miliardové ztráty.

Už za necelé dva týdny začíná veletrh CES, jehož hlavním posláním je ukázat celému světu, že technologické hračky, které si všichni nadělili pod stromeček o pár dní dříve, jsou už zastaralé a nemoderní. Na největší světové výstavě nových technologií budou i zástupci z Česka a bude se to týkat rozšířené reality a metaverzu.

VRgineers, Somnium Space a Prusa Research tam ukážou prototyp nového VR headsetu Somnium VR1. Kvůli problémům s dodavateli se ale nepustí do konkurence pro Meta Quest Pro nebo HTC Vive Focus 3, což je samostatný headset s výpočetním výkonem přímo v helmě. Místo toho ukážou nové zařízení pro připojení k PC. Má mít špičkové parametry a zároveň bude využívat 3D tisk, díky němuž si uživatelé budou moci headset přizpůsobit své hlavě a svým potřebám.

Potíže s dodávkami součástek odsunuly na příští rok také zahájení prodeje nové generace bezpečných routerů Turris Omnia. CZ.NIC, který za projektem stojí, nicméně fanouškům radost udělal: začal prodávat Turris Omnia Wi-Fi 6 upgrade kit, novou wi-fi kartu s anténou, která umožní starším routerům komunikovat v novějším a efektivnějším standardu wi-fi 6.

Tak šťastné, veselé a bezpečné!