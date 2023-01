Andrej Babiš strávil část úterního dopoledne v Paříži u Emmanuela Macrona. Francouzský prezident ho přijal ve svém oficiálním sídle, Elysejském paláci. Podle Babišova oznámení na sociálních sítích spolu oba politici mluvili „asi 40 minut o válce na Ukrajině, energetické krizi a dalších aktuálních tématech evropské agendy“.

O schůzku s Macronem požádal sám lídr hnutí ANO a prezidentský uchazeč Babiš krátce před silvestrem, jak sdělila jeho spolupracovnice Tünde Bartha Lidovým novinám. Babiše údajně zajímalo, jak dopadla Macronova schůzka s americkým prezidentem Joem Bidenem.

„Emmanuel Macron zareagoval do půl hodiny a pozval ho na přátelské setkání. To nás mile překvapilo,“ řekla Bartha novinám, které patří do Babišova holdingu Agrofert. Dodala, že návštěvu hodlá Andrej Babiš „využít“ i v televizní debatě prezidentských kandidátů na Nově ve čtvrtek večer. Jak přesně, to neuvedla.

Pro Babiše je přijetí u nejdůležitějšího muže Evropy vítanou vzpruhou. Komentátoři a marketingoví analytici se většinou shodují, že mu může pomoci prezentovat se u váhajících voličů jako ten, se kterým se mocní tohoto světa baví a považují jej za jednoho z nich. Babiš na to sází, na Twitteru neopomněl napsat, že jsou s Macronem „přátelé“.

Proč se schůzkou souhlasil francouzský prezident, je už méně jasné. Všeobecně se zdůrazňuje, že Babišovo ANO je na evropské půdě členem stejné skupiny – liberální Renew Europe (Obnova Evropy) – jako Macronova strana Republika v pohybu a francouzský prezident tak má důvod komunikovat se svým spojencem.

Příslušnost k jedné politické rodině je ale málo na to, aby si Macron udělal čas na lídra opozice v Česku. „Nic urgentního se v evropské stranické politice momentálně neděje, co by nešlo vyřešit po telefonu nebo třeba dopisem,“ řekl HN a Aktuálně.cz analytik pařížského Institutu Montaigne Joseph de Weck.

„Fakt, že Macron Babiše osobně přijal, znamená, že měl něco na srdci,“ dodal de Weck, který se zblízka věnuje Macronově zahraniční politice a napsal o něm knižní politický portrét s názvem Revoluční prezident.

Co by to mohlo být, ví jen Macron sám a teď zřejmě už i Babiš. Lze se domnívat, že to souvisí s Babišovou ambicí věnovat se evropské agendě, pokud by zvítězil ve volbách a stal se novou hlavou státu.

Podle několika zdrojů HN a Aktuálně.cz je pravděpodobné, že si Babiš coby prezident řekne o zastupování Česka na zasedáních Evropské rady, tedy summitech unijních lídrů. Tam dosud jezdí předseda vlády, jde však o zvyklost, nikoliv ústavou danou kompetenci, a lze ji dohodou vlády a prezidenta změnit.

„Andrej Babiš se už zhruba před třemi lety živě zajímal o pravomoce prezidenta v agendě EU,“ potvrdil mimo záznam český diplomatický zdroj HN a Aktuálně.cz. Že by si chtěl Evropu držet u sebe po případném zvolení hlavou státu, nasvědčuje jak schůzka s Macronem loni v říjnu, rovněž na žádost Babiše, tak výběr lidí, které by si s sebou Babiš vzal na Hrad.

Bartha, s níž Babiš počítá jako s možnou kancléřkou, pro týdeník Respekt uvedla, že by to byli hlavně lidé, kteří se věnovali evropské agendě na Úřadu vlády, když byl Babiš premiérem.

„Macron proto mohl mít důvod mluvit s Babišem jako s potenciálním staronovým členem Evropské rady,“ míní de Weck. „Babiš je neřízená střela a francouzský prezident se možná chtěl ujistit, že na summity EU nebude jezdit další potížista Orbánova typu,“ konstatoval analytik.

Maďarský premiér se po ruské invazi na Ukrajinu opakovaně postavil na Putinovu stranu a blokoval sankce EU, jež inicioval vedle jiných Macron. Babiš s podporou napadené zemi lavíruje v závislosti na náladách české veřejnosti vůči ukrajinským uprchlíkům.

Celkově autor profilu francouzského prezidenta považuje Babišovo přijetí tři dny před volbami za „nepochopitelné“. Na domácí půdě to Macronovi žádné body podle de Wecka nepřinese, spíš se časem ozve kritika kvůli vyšetřování Babiše francouzskou policií pro podezření z praní špinavých peněz a krácení daní při nákupu nemovitostí na jihu Francie.

„Logické by mělo být podpořit spíš oba hlavní prozápadní kandidáty, když už. Pokud Babiš prohraje, bude mít Macron co do činění s naštvanou českou vládou a prezidentem či prezidentkou, kteří jsou mu ideově daleko blíž, ale na které si neudělal čas,“ dodal de Weck.

Ještě před schůzkou s Macronem se Babiš v Paříži sešel s Bernardem Arnaultem, francouzským podnikatelem a nejbohatším mužem planety podle žebříčku Forbesu. Arnaultova rodina vlastní například módní dům LVMH, pod nějž spadají luxusní značky jako Louis Vuitton nebo Dior. Její majetek se odhaduje na téměř 200 miliard dolarů.

Babiš Arnaulta obdivuje, není však známo, že by spolu někdy dělali byznys. K důvodům setkání s Babišem Arnaultova firma nic neuvedla.