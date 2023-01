Skladník v brněnské Ikee bere až 30 tisíc korun měsíčně, manažer ve skladu v Lidlu 45 tisíc korun, bezpečnostní kontrola letiště až 43 800 korun. Zatímco před pěti lety byla výše mzdy uvedena jen u poloviny inzerátů, dnes je to zhruba u každého třetího. Častěji ale u méně hodnocených pozic, u vyšších je to stále záhada. To se má však změnit. Firmy budou muset povinně zveřejňovat odměňování svých pracovníků. I proto, že teď často berou ženy na stejné pozici méně než muži. Zda to přinese rovnost v odměňování, však není jisté.

Nová pravidla připraví ministerstvo práce a sociálních věcí v reakci na evropskou směrnici o průhledném odměňování, kterou budou muset členské státy EU do tří let zakomponovat do svých zákonů. Cílem je zamezit nerovnostem v odměňování, v čemž má Česko dlouhodobě problém. Rozdíl v odměňování mužů a žen tu činí 16,4 procenta.