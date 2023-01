Cítí se sice unavená, ale stále věří v naději na změnu k lepšímu. V rozhovoru, který vznikl ke 30. výročí založení slovenského deníku Sme, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vysvětluje, jak se jí daří v poklidu zvládat práci hlavy státu i ve vypjaté době plné krizí a emocí, které někteří politici využívají k ještě většímu rozdělení společnosti. HN přinášejí plné znění rozhovoru, jenž by se mohl stát inspirujícím čtením uprostřed kampaně před druhým kolem českých prezidentských voleb.

Váš styl styl klidné a rozvážné politiky rezonuje nejen na Slovensku. Ani ve středoevropském prostoru se už nedá ignorovat. Jako motiv se objevil v kampani v českých prezidentských volbách, kde k vám přirovnávali Danuši Nerudovou, dokonce i Viktor Orbán se pokusil provést tah se ženou prezidentkou. Zvolila jste si tento způsob politiky vědomě?

Nevěřím tomu, že by se to dalo hrát. Jsem přirozeně spíše klidnější člověk. Zároveň, když jsem kdysi jako občan sledovala politiku, patřila jsem pravděpodobně k té většině, která vnímala, že osobní konflikt politiku zatěžuje a vyčerpává aktéry k řešení osobních sporů, a nikoli k hledání nejlepších řešení pro zemi. A to není důvod, proč tam politici mají být. Mají vykonávat veřejnou službu, a ne aby si tam řešili vlastní problémy v osobních soubojích. Tyto dvě věci se přirozeně setkaly. Proto je dobré, když se člověk během svého života učí manažovat sám sebe a vlastní emoce. A čím je v zodpovědnější funkci, tím je to důležitější.