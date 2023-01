Naše (neúspěšná) cesta k euru už trvá skoro dvacet let. A jen zásadní změna v našem přístupu umožní, aby se naše země, která byla mezi „novými“ členskými státy nejlépe připravená a která by také díky struktuře ekonomiky měla ze zavedení eura veliký prospěch, nečekala déle než čtvrt století. Mimochodem, Slovinsko to zvládlo za 3 roky, Slovensko za 5 let a Chorvatsko za 10 let.

Odstup naší země od eura je ve velké míře způsoben tím, že se části lidí daří všemi možnými cestami vykreslovat euro jako „zlo“. Články o naštvání Chorvatů kvůli růstu cen, který údajně euro přineslo, se k tomu perfektně hodí. A tak se v minulých dnech mnoho takovýchto textů objevilo.