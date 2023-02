Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj strávil středu a čtvrtek v Evropě mimo Ukrajinu, poprvé od začátku ruské války proti jeho zemi loni v únoru. Nejprve zamířil do Británie, poté do Francie a nakonec ve čtvrtek na summit unijních lídrů do Bruselu.

Na všech zastávkách měl stejný vzkaz: poděkoval za dosavadní podporu jeho zemi, čelící brutální ruské agresi. A požádal o další zbraně pro Ukrajinu na pozadí nové ruské ofenzivy tento měsíc.