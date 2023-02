Americký miliardář Elon Musk minulý týden omezil příjem satelitního internetu pro Ukrajinu. Jeho systém Starlink hojně využívala ukrajinská armáda k ovládání dronů kvůli výpadku klasických sítí po ruské invazi. Vedení Muskovy společnosti teď ale oznámilo, že navádění bezpilotních letounů odporuje smlouvě mezi ní a ukrajinskou vládou, protože Starlink nikdy neměl sloužit jako zbraň. Ukrajinské armádě vzdorující brutální ruské agresi tak vyvstal nový problém. Česko by se ale mohlo podílet na tom, že se podobná situace nebude do budoucna opakovat.

Přesně tomu, tedy závislosti evropských států na cizích komunikačních sítích, by měl totiž zabránit nový unijní družicový systém IRIS² (zkratka pro anglické Infrastructure for Resilience, Interconnection & Security by Satellites, tedy Satelitní infrastruktura pro odolnost, propojení a bezpečnost). Teprve vzniká. Jeho až 170 satelitů se začne vynášet do vesmíru postupně od příštího roku a plně funkční by měl být v roce 2027. Rozhodnutí zemí EU postavit ho už ale padlo – loni během českého předsednictví EU –, stejně jako dohoda, že řídicí centrum projektu IRIS² bude sídlit v Praze.