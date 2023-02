Na zámku v Lánech se poprvé sešli zvolený i končící prezident republiky. Po schůzce zvolený prezident Petr Pavel poprvé předstoupil před novináře v salonku prezidentského zámku. A hned novinářům slíbil, že chce, aby to tak bylo i v budoucnu a skončilo nekonečné čekání novinářů před branou zámečku. To se stalo zvykem za působení odcházejícího prezidenta Miloše Zemana. „Myslím, že takhle by to mělo být,“ řekl Pavel.

