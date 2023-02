Cena emisních povolenek v Evropské unii se dnes poprvé v historii vyšplhala nad 100 eur (zhruba 2400 korun) za tunu CO₂. Podle obchodníků poptávku po povolenkách v posledních dnech podporují mimo jiné vyhlídky na chladnější počasí a nižší produkci větrných elektráren. Cenu povolenek tlačí vzhůru rovněž spekulativní nákupy.

Cena hlavního termínového kontraktu na povolenky během včerejška vystoupila až na rekordní maximum 100,70 eura za tunu, píše Reuters. Rostoucí cena emisních povolenek nyní podle analytiků brzdí další pokles cen energií, protože zdražuje výrobu elektřiny z fosilních paliv.

V loňském roce se poptávka po povolenkách v evropském elektrárenském sektoru zvýšila, protože omezení dodávek zemního plynu z Ruska vedlo k nárůstu výroby energie z uhlí. Ta vytváří dvojnásobné množství emisí oxidu uhličitého než produkce z plynu, takže vyžaduje více emisních povolenek.

Podle analytika skupiny Sev.en, která podniká v elektrárenském průmyslu, Pavla Farkače na trhu s povolenkami padla psychologická hranice a cena nad 100 eur se může stát novým normálem. „Je to dobrá zpráva pro investice do obnovitelných zdrojů energie, ale špatná zpráva pro domácnosti, podniky a další odběratele. Tento vývoj totiž brzdí aktuální zlevňování silové elektřiny, byť nelze zpochybnit, že významnějším tahounem cen je stále zemní plyn,“ uvedl.