Karel Černý je revizním technikem plynových kotlů v Ústí nad Labem. Zhruba loni v prosinci začal on i jeho kolegové ze severu Čech zaznamenávat častější, do té doby poměrně neobvyklé závady na modernějších typech kotlů svých zákazníků. A není sám, podobné potíže zaznamenávají i výrobci kotlů. Problém podle všeho souvisí s jiným složením plynu dováženého do Česka poté, co dodávky do Evropy v rozporu s platnými smlouvami zastavilo Rusko.

„Už na sklonku roku se začaly objevovat v plynových rozvodech částečky, moc jsem nevěděl, o co jde. Objevovalo se to v měděném potrubí, ocelového potrubí se problém netýká,“ popisuje Černý. Zatímco ve starších domech je potrubí většinou ocelové, modernější stavby mají trubky z mědi.